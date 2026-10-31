Eurolygos turo geriausiu žaidėju tapo Walkeris

Jo sąskaitoje – 30 taškų, 4 atkovoti kamuoliai, 5 perdavimai, 8 išprovokuotos pražangos bei 36 naudingumo balai. Tai – geriausias Eurolygos turo pasirodymas.
Madrido „Real“ atstovas Theo Maledonas liko antras, surinkęs 35 naudingumo balus prieš Stambulo „Fenerbahče“, nepaisant traumos. Nadiras Hifi rinko 30 efektyvumo balų prieš Tel Avivo „Maccabi“.
29 naudingumo balų pasirodymą rengė trys žaidėjai: Chima Moneke (Belgrado „Crvena Zvezda“), Tyty Washingtonas (Vilerbano ASVEL) ir Kennethas Fariedas (Vitorijos „Baskonia“).
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.