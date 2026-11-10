Žvaigždės pasirinko: 4 Zodiako ženklus apdovanos ilgai laukta laime

Keturiems Zodiako ženklams artimiausios savaitės bus gerokai lengvesnės. Koks palengvėjimas! Išlikote stiprūs net susidūrę su karjeros nesėkmėmis ir toksiškais santykiais. Dabar žvaigždės stoja į jūsų pusę – tai bus puikus mėnuo, rašo yourtango.com.
1. Svarstyklės
Reikia pripažinti, kad pirmoji lapkričio savaitė nebuvo vien saulė ir vaivorykštės. Tačiau situacija greitai keičiasi. Kai lapkričio 13 dieną Venera jūsų ženkle vėl pradės judėti tiesiogiai, gyvenimas taps kur kas lengvesnis.
„Jausitės kupini energijos, – sakė astrologas Evanas Nathanielis Grimas. – Iš tiesų darysite tai, ką norite daryti, nes geriau suprasite, kokie yra jūsų tikrieji poreikiai ir pageidavimai.“
Jau nebeleisite kitiems daryti įtakos jūsų sprendimams. Lapkritį pasitikėsite savimi ir tai pakeis viską.
Atėjo metas iš tikrųjų išlįsti iš savo kiauto. Leiskitės į miestą su draugais ir pagaliau priimkite kvietimus į vakarėlius.
Būkite matomi ir užmegzkite naujų pažinčių. Pasak E. N. Grimo, „kai kurie jūsų užmegzti ryšiai gali būti labai naudingi profesiniame gyvenime“.
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