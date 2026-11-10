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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Žvaigždės pasirinko: 4 Zodiako ženklus apdovanos ilgai laukta laime

2026-11-10 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-10 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artėja metų pabaiga ir vien tai, kad vis dar tvirtai laikomės, jau yra didelis pasiekimas. Mūsų gyvenime netrūko sudėtingų akimirkų ir didžiulių pokyčių. Tačiau lapkritį viskas keičiasi.

Artėja metų pabaiga ir vien tai, kad vis dar tvirtai laikomės, jau yra didelis pasiekimas. Mūsų gyvenime netrūko sudėtingų akimirkų ir didžiulių pokyčių. Tačiau lapkritį viskas keičiasi.

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Keturiems Zodiako ženklams artimiausios savaitės bus gerokai lengvesnės. Koks palengvėjimas! Išlikote stiprūs net susidūrę su karjeros nesėkmėmis ir toksiškais santykiais. Dabar žvaigždės stoja į jūsų pusę – tai bus puikus mėnuo, rašo yourtango.com.

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1. Svarstyklės

Reikia pripažinti, kad pirmoji lapkričio savaitė nebuvo vien saulė ir vaivorykštės. Tačiau situacija greitai keičiasi. Kai lapkričio 13 dieną Venera jūsų ženkle vėl pradės judėti tiesiogiai, gyvenimas taps kur kas lengvesnis.

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„Jausitės kupini energijos, – sakė astrologas Evanas Nathanielis Grimas. – Iš tiesų darysite tai, ką norite daryti, nes geriau suprasite, kokie yra jūsų tikrieji poreikiai ir pageidavimai.“

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Jau nebeleisite kitiems daryti įtakos jūsų sprendimams. Lapkritį pasitikėsite savimi ir tai pakeis viską.

Atėjo metas iš tikrųjų išlįsti iš savo kiauto. Leiskitės į miestą su draugais ir pagaliau priimkite kvietimus į vakarėlius.

Būkite matomi ir užmegzkite naujų pažinčių. Pasak E. N. Grimo, „kai kurie jūsų užmegzti ryšiai gali būti labai naudingi profesiniame gyvenime“.

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