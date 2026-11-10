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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Antradienio horoskopas: atskleidė, kas laukia Zodiako ženklų

2026-11-10 06:07 / šaltinis: ELTA / aut.
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šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-10 06:07
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Lapkričio 10 d. horoskopas: nepasitikėjimas gali gadinti santykius.

Astrologija, asociatyvi nuotrauka (Nuotr. 123rf.com)

Lapkričio 10 d. horoskopas: nepasitikėjimas gali gadinti santykius.

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Šiandien gali sustiprėti emocinis jautrumas, įtarumas ir noras išsiaiškinti tai, kas anksčiau liko nepasakyta, todėl net nedidelis nesusipratimas gali sukelti stipresnę reakciją. Diena tinkama nuosekliam darbui, ankstesnių sumanymų tęsimui, mokymuisi ir santykių stiprinimui, tačiau svarbu vengti skubotų išvadų, pavydo ir neapgalvotų finansinių sprendimų. Palankesnės galimybės šiandien gali atsiverti Jaučiams, Liūtams, Skorpionams, Ožiaragiams, Vandeniams ir Žuvims, jeigu jie gebės bendradarbiauti ir išlaikyti kantrybę. Daugiau atsargumo gali prireikti Avinams, Dvyniams ir Šauliams, kuriems vertėtų vengti nereikalingų konfliktų, perdėto nerimo ir sprendimų, paremtų vien emocijomis.

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Jeigu naktį sapnavote gilų šulinį, užrakintą skrynią, tamsų mišką, seną draugą ar paslėptą daiktą, tai gali simbolizuoti neišsakytus jausmus, pasitikėjimo klausimus arba norą suprasti tai, kas ilgą laiką buvo neaišku.

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Palanku tęsti anksčiau pradėtus darbus, mokytis, tvarkyti uždelstus reikalus, stiprinti draugystę ir bendradarbiavimą su patikimais žmonėmis. Taip pat verta skirti laiko dvasinei praktikai, ramiam santykių aptarimui ir ilgalaikių planų peržiūrai, tačiau reikėtų vengti impulsyvių pirkinių, kaltinimų ir kategoriškų sprendimų.

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Šiandien palanki spalva yra tamsiai žalia.

Palankus aksesuaras – paprasta medinė apyrankė.

AVINAS

Šiandien gali išryškėti klausimai, susiję su pasitikėjimu, bendrais finansais ir anksčiau prisiimtais įsipareigojimais. Gali tekti grįžti prie neapmokėtos sąskaitos, sutarties ar susitarimo, kurio sąlygos liko nepakankamai aiškios. Darbe verta saugoti konfidencialią informaciją ir nepasikliauti nepatikrintais gandais. Finansiniuose reikaluose geriau vengti rizikingų investicijų ir skubotų sprendimų dėl skolų. Santykiuose gali sustiprėti pavydas ar noras išsiaiškinti partnerio ketinimus, tačiau kaltinimai be aiškių priežasčių tik padidintų įtampą. Šeimos aplinkoje gali prireikti papildomos kantrybės, ypač jeigu nesutariate dėl turto ar bendrų išlaidų. Daugiau ramybės suteiks aiškūs faktai, apgalvoti veiksmai ir gebėjimas nespręsti visko vienu metu.

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