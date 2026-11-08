Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: šiems ženklams laimė šypsosis su kaupu

Šią savaitę Zodiako rate bus svarbių pokyčių.
Saulė vis dar keliaus Skorpiono ženklu ir pratins mus į supančius reiškinius, žmones, gyvenimą apskritai žvelgti atidžiai, įdėmiai ir kritiškai vertinti padėtį, o tinkamai įvertinus – neatidėliotinai imtis priemonių.
Visgi tas „neatidėliotinai“ bus ne visose srityse. Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus dabar irgi Skorpiono ženkle, tad irgi yra ir įdėmus, ir kritiškas, tačiau dalykinės jo savybės yra apsilpusios. Tai dėl to, kad jis dabar ne tiktai juda atgalios (retrogradinė fazė), bet ir lėtina savo greitį iki nulio.
Penktadienį jis visiškai sustos, po to pagaliau pajudės pirmyn. Taigi, dalykinėje srityje dabar bus savotiškas „snaudžiančio Merkurijaus“ laikas. Geroji žinia ta, kad kitą savaitę jis vis greičiau judės pirmyn ir visi įstrigę reikalai taip pat išsijudins.
Panaši istorija ir su Venera. Viena vertus, ji yra Svarstyklėse, todėl skatina kurti gražius, estetiškus dalykus. Kita vertus, ji taip pat retrogradinė ir taip pat lėtina savo greitį iki nulio, bet pagaliau apsisuks ir pirmyn pajudės šeštadienį. Vis daugiau ir daugiau jėgų Venera įgis vėliau, kitą ar dar kitą savaitę. Bet kol kas ji irgi bus gerokai apsnūdusi.
Nuo visiško apkiautimo saugos Mėnulis ir Marsas.
Po pirmadienio Jaunaties Mėnulis judės pirmyn, kasnakt ir kasdien pilnės, o pilnėdamas skatins mus nedelsti, imtis veiklos, bent jau svarbesniuose asmeniniuose reikaluose.
Marsas keliaus Liūto ženklu, bus narsus, karingas ir linkęs galvoti, kad yra kilnusis riteris, kuris privalo ką nors nuo ko nors gelbėti ir kautis su visais drakonais. Papildomai jėgos ir narsos Marsui suteiks kaimynystė su Jupiteriu, prie kurio jis visiškai priartės savaitės pabaigoje. Dėl to ne, mūšių laukuose taikytis niekas su niekuo nenorės, ir priešingai – kovoti iki galo ar kokiais kitokiais būdais primesti savo valią noro bei įkvėpimo bus labai daug.
Apibendrinant, dalykinis gyvenimas šlubuos abiem kojomis, kvailysčių prikalbėta bus nemažai, bet pliektis iš visų jėgų su priešais ar po saule pavyks kuo puikiausiai.
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