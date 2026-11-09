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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Pirmadienio horoskopas: atskleidė, kas laukia Zodiako ženklų

2026-11-09 06:05 / šaltinis: ELTA / aut.
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šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-09 06:05
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Lapkričio 9 d. horoskopas: nauja pradžia be skubotų sprendimų.

Pirmadienio horoskopas: atskleidė, kas laukia Zodiako ženklų (nuotr. 123rf.com)

Lapkričio 9 d. horoskopas: nauja pradžia be skubotų sprendimų.

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Šiandien prasideda naujas Mėnulio ciklas, todėl gali sustiprėti noras keisti gyvenimo kryptį, iš naujo įvertinti santykius ir aiškiau apsibrėžti ateities tikslus. Nors diena gali suteikti daugiau ryžto ir motyvacijos, emocinis jautrumas, užsispyrimas bei ne iki galo išsiaiškintos aplinkybės gali apsunkinti svarbius sprendimus. Palankesnės galimybės šiandien gali atsiverti Dvyniams, Vėžiams, Liūtams, Svarstyklėms, Ožiaragiams ir Vandeniams. Daugiau atsargumo gali prireikti Jaučiams, Mergelėms ir Žuvims, kuriems vertėtų vengti finansinės rizikos, nereikalingų konfliktų ir pernelyg kategoriškų sprendimų.

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Jeigu naktį sapnavote saulėtekį, naują kelią, atidaromas duris, tiltą ar augantį medį, tai gali simbolizuoti norą pradėti naują gyvenimo etapą arba palikti praeityje tai, kas nebetenka prasmės.

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Palanku apmąstyti ilgalaikius tikslus, peržiūrėti ankstesnius sprendimus, tikslinti dokumentus, užbaigti pradėtus darbus ir ramiai planuoti artimiausius žingsnius. Taip pat verta skirti laiko dvasinei praktikai, maldai, mokymuisi ir santykių klausimų aptarimui, tačiau svarbius naujus įsipareigojimus geriau priimti tik gerai įvertinus aplinkybes.

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Šiandien palanki spalva yra šviesiai žydra.

Palankus aksesuaras – nedidelis sidabrinis pakabukas.

AVINAS

Šiandien daugiau dėmesio gali pareikalauti santykiai, partnerystė ir bendri ateities planai. Gali kilti noras iš naujo aptarti susitarimą, kuris anksčiau atrodė aiškus, tačiau dabar kelia papildomų klausimų. Profesinėje veikloje verta atsargiau vertinti bendradarbiavimo pasiūlymus ir neskubėti prisiimti naujų įsipareigojimų. Finansiniuose reikaluose svarbu aiškiai susitarti dėl bendrų išlaidų ir atsakomybės. Asmeniniuose santykiuose gali sustiprėti noras, kad partneris geriau suprastų jūsų poreikius, tačiau spaudimas gali sukelti priešingą rezultatą. Šeimos klausimai taip pat gali pareikalauti kantrybės, jeigu nuomonės dėl bendrų sprendimų išsiskirs. Dienos pabaigoje daugiau ramybės suteiks nuoširdus pokalbis ir gebėjimas ieškoti abiem pusėms priimtino sprendimo.

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