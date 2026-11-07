Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Asmenybės testai

Visą tiesą išduoda pirmoji vardo raidė: štai ką sako jūsiškė

2026-11-07 16:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 16:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vedų astrologijoje ir numerologijoje didelis dėmesys skiriamas asmens vardo raidėms. Kiekviena raidė turi priskirtą Zodiako ženklą, žvaigždyną ir valdančiąją planetą, kurie savo ruožtu, kaip teigiama, daro įtaką žmogaus gyvenimui. Todėl pirmoji jūsų vardo raidė, kitaip vadinama jo kertiniu akmeniu, esą gali daug papasakoti apie jūsų asmenybės bruožus, keistenybes, motyvaciją ir gyvenimo kelią. 

Astrologija (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (12)

Vedų astrologijoje ir numerologijoje didelis dėmesys skiriamas asmens vardo raidėms. Kiekviena raidė turi priskirtą Zodiako ženklą, žvaigždyną ir valdančiąją planetą, kurie savo ruožtu, kaip teigiama, daro įtaką žmogaus gyvenimui. Todėl pirmoji jūsų vardo raidė, kitaip vadinama jo kertiniu akmeniu, esą gali daug papasakoti apie jūsų asmenybės bruožus, keistenybes, motyvaciją ir gyvenimo kelią. 

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Smalsu sužinoti, ką numerologijoje reiškia pirmoji jūsų ar jūsų šeimos narių, mylimojo vardo raidė? Sužinokite, kokių asmenybės paslapčių esą gali atskleisti pirmoji jūsų vardo raidė, rašo lifestyleasia.com.

REKLAMA
REKLAMA

Primename, kad tai yra tik pramoginis turinys. Straipsnyje pateikiami vertinimai neturėtų būti laikomi objektyvia, faktais grįsta ar mokslinėmis išvadomis patvirtinta informacija.

REKLAMA

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Geriausia jūsų savybė pagal Zodiako ženklą: sužinokite

Ką atskleidžia vardo pirmoji raidė?

Raidė A – nuotykių ieškotojai

Žmonės, kurių vardai prasideda raide „A“, esą pasižymi tokiomis asmenybės savybėmis kaip ambicingumas ir polinkis į nuotykius. Jie mėgsta dideles svajones ir jų siekia.

Būdami lyderiai iš prigimties, šie asmenys yra iniciatyvūs ir jiems sunku klausyti kitų nurodymų. Jie mielai priima iššūkius ir mėgsta eksperimentuoti su įvairiais savo gyvenimo aspektais. 

REKLAMA
REKLAMA

Raidė B – subalansuotieji

Tie, kurių vardo pirmoji raidė yra „B“, esą puikiai geba subalansuoti visus savo gyvenimo aspektus. Jie yra logiški, tačiau kartu jautrūs kitų emocijoms.

Jų empatiškumas ir teisingumo siekimas daro juos idealiais partneriais, vaikais, bendradarbiais ir draugais. 

Raidė C – kūrybingieji

Šie žmonės, kaip teigiama, apdovanoti menine gyslele ir kūrybišku požiūriu. Jie turi polinkį viskam, kas susiję su menu, ir vertina grožį visomis jo formomis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jie taip pat apdovanoti pasitikėjimu savimi, leidžiančiu užtikrintai įgyvendinti savo svajones. Be to, jie žinomi kaip geri oratoriai ir motyvuotojai. Viešasis kalbėjimas jiems yra natūralus dalykas, nes jie apdovanoti sklandžios kalbos dovana. 

Raidė D – realistai

Asmenys, kurių vardo pirmoji raidė yra „D“, esą yra realistai. Jie turi drausmingą požiūrį į gyvenimą ir mėgsta gyventi tvarkingai.

REKLAMA

Jie turi išsikėlę tikslus ir mėgsta jų laikytis. Jie retai plaukia pasroviui ir nėra dideli spontaniškumo gerbėjai. Rimti ir atsidavę, šie žmonės mėgsta nugalėti gyvenime. 

Raidė E – entuziastingieji

Jei jūsų vardas prasideda raide „E“, jūsų asmenybė greičiausiai bus entuziastinga ir energinga, turinti intelektualiąją pusę.

Šie žmonės, kaip teigiama, yra intuityvūs ir dažnai renkasi dirbti kūrybinėse srityse, pavyzdžiui, pramogų versle, muzikoje bei rašyme. 

REKLAMA

Raidė F – laisvės ieškotojai

Šie žmonės, kaip interpretuojama, mėgsta būti laisvi visomis prasmėmis. Jie praktikuoja saviraiškos laisvę ir nemėgsta būti prisirišę prie vieno dalyko.

Vietoj to, jie turi daugybę interesų, kuriuos aistringai puoselėja. Būdami šiek tiek karšto būdo, jie taip pat gali turėti pykčio valdymo sunkumų. 

Raidė G – perfekcionistai

Asmenybės atžvilgiu žmonės, kurių vardo pirmoji raidė yra „G“, yra žinomi kaip dėkingi ir dvasingi, tačiau taip pat ir perfekcionistai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jie gali būti šiek tiek per griežti sau ir reikalauti geriausio iš kiekvieno ir visko. Dėl tokio požiūrio jie gali tapti šiek tiek nerimastingi. 

Raidė H – siekėjai

Tie, kurių vardas prasideda raide „H“, esą yra motyvuoti uždirbti pinigų ir kaupti turtus. Jie turi gerą verslo pojūtį ir jiems dažniausiai pasitaiko pelningų galimybių kilti karjeros laiptais.

REKLAMA

Jie siekia harmonijos ir apskritai vengia konfliktų, todėl moka išlaikyti ramybę net įtempčiausiose situacijose.

Raidė I – inovatoriai

Tie, kurių vardai prasideda raide „I“, kaip teigiama, mėgsta diegti naujoves ir turi netradicinį požiūrį į gyvenimą.

Jie puikiai nusimano technologijose ir yra atviri prisitaikyti prie naujų tendencijų. Jie garsėja savo futuristiniais pasirinkimais. 

REKLAMA

Raidė J – gyvybingieji

Asmenys, turintys pirmąją vardo raidę „J“, esą yra apdovanoti gausia fizine energija ir yra itin linksmo būdo.

Jie turi tam tikro gyvenimo džiaugsmo, kuris leidžia jiems gyventi pozityviai ir paverčia jų gyvenimą pilnaverčiu be didelių pastangų.

Raidė K – geros širdies sielos

 Žmonės, kurių pirmoji vardo raidė yra „K“, teigiama, kad yra geros širdies ir jautrios sielos. Jų asmenybėje jaučiama Mėnulio ir Merkurijaus įtaka, kuri leidžia jiems giliai jausti, atrodyti žavingai ir domėtis viskuo, kas juos supa.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jiems kyla šiek tiek sunkumų susikoncentruojant ties vienu dalyku, tačiau jie gali pasiekti beveik bet ką, jei tik rimtai pasiryžta. 

Raidė L – tikslo siekėjai

Jei jūsų vardas prasideda raide „L“, esą jūs esate vienas iš nedaugelio laimingųjų, apdovanotų valdančiosios planetos Jupiterio plečiamosiomis ir gausiosiomis galiomis.

Šie žmonės yra progresyvūs ir orientuoti į tikslą. Jie turi dvasingą požiūrį ir mėgsta vesti visus kartu išminties bei sėkmės keliu. 

REKLAMA

Raidė M – nugalėtojai

Raidė „M“ varde, kaip teigiama, simbolizuoja galią ir jėgą. Ji taip pat žymi protėvių palaiminimą, kuriuo šie žmonės mėgaujasi visą gyvenimą.

Šie žmonės esą mėgsta materialinius malonumus ir yra fiziškai patrauklūs. Jie taip pat apdovanoti dideliu pasitikėjimu savimi ir gera sveikata. 

Raidė N – nuojautos sekėjai

Žmonės, kurių vardai prasideda raide „N“, gali būti instinktyvūs, emocionalūs ir skeptiški. Jiems sunku pasitikėti žmonėmis iš pirmo žvilgsnio, o lyderio savybės jiems yra įgimtos.

REKLAMA

Jie mėgsta iš anksto gerai suplanuoti savo veiksmus ir nelengvai atsiveria, todėl gali prireikti laiko, tačiau kai pralaušite ledus, pamatysite tikrąją jų asmenybę.

Raidė O – aistringieji

Asmenys, turintys šią pirmąją vardo raidę, esą yra romantiški, aistringi, sensualūs ir kūrybingi. Jie mėgsta įgyti žinių, tačiau taip pat būna atsiriboję ir šalti, kai reikia išlaikyti ilgalaikius santykius.

REKLAMA
REKLAMA

Nors jų finansinis augimas paprastai būna geras, jiems gali būti sunku rasti partnerį santuokai. 

Raidė P – perfekcionistai

Jei jūsų vardas prasideda raide „P“, esą galite būti tikri dėl finansinės sėkmės, pasiekiamos sunkiu darbu ir atsidavimu. Drausmingas gyvenimas gali jiems pelnyti gerą karmą, didelį atlygį bei turiningą gyvenimą.

Kadangi jie gali būti perfekcionistai, savo asmeniniame gyvenime jie turėtų būti šiek tiek atlaidesni, kad užtikrintų gerą santuokinį gyvenimą ar partnerystę. 

Raidė R – logiškieji

Remdamiesi praktiškumu, tie, kurių vardas prasideda raide „R“, pasižymi logiška asmenybe. Jie taip pat mėgsta išlaikyti gerą pusiausvyrą tarp visų savo gyvenimo aspektų.

Todėl jiems lemta puikiai pasirodyti karjeroje, susijusioje su faktų tikrinimu ar tyrimais, tad tai jiems, kaip teigiama, būtų pats geriausias pasirinkimas.

Raidė S – žavieji

Raide „S“ prasidedantį vardą turintys žmonės esą yra šilto būdo, sąmojingi ir turi žavingą asmenybę.

Nepaisant to, jie gali būti užsispyrę ir griežti savo pažiūrose, o tai gali kelti problemų jų asmeniniame ir profesiniame gyvenime. 

Raidė T – kankinamos sielos

Šie žmonės esą nuolat kovoja patys su savimi. Jie turi prieštaringų minčių, kurios kenkia jų dvasinei ramybei.

REKLAMA

Jie negali pabėgti nuo savo praeities karmos ir netrykšta noru puikiai pasirodyti praktiniame pasaulyje bei pasiekti dvasinį prašviesėjimą. 

Raidė U – geriausi bendradarbiai

Apdovanoti visomis veneriškosiomis galiomis būti patrauklūs, gražūs, kūrybingi ir sėkmingi, šie žmonės esą puikiai pasirodo profesinėse ir asmeninėse partnerystėse. Jie ieško ilgalaikių ryšių visais lygmenimis. 

Raidė V – nuotaikingieji

Šie žmonės, kaip teigiama, yra sentimentalūs ir emocionalūs, tačiau taip pat linkę greitai susinervinti ar pasijusti pavargę nuo nuobodulio.

Dėl šios priežasties jiems kyla sunkumų užmezgant ilgalaikius santykius arba ilgą laiką dirbant vienoje organizacijoje. Apskritai jiems puikiai tinka gyventi pagal savo taisykles be jokio išorinio kišimosi. 

Raidė Y – komandos žaidėjai

Turintieji pirmąją vardo raidę „Y“ yra puikūs darbuotojai. Jie, kaip teigiama, yra ryžtingi, susikaupę ir kryptingai siekiantys savo gyvenimo tikslo.

Jie yra geri sekėjai, o valdžios demonstravimas jiems nėra natūralus. Dienos pabaigoje jie mėgsta subalansuoti savo gyvenimą mėgaudamiesi geru maistu ir pakankamu poilsiu. 

Raidė Z – drąsieji

Žmonės, kurių vardai prasideda raide „Z“, gali atrodyti drąsūs ir atviri. Tačiau jie, kaip teigiama, pirmenybę teikia savo tikrųjų nuomonių ir planų išlaikymui sau, nebent visiškai kuo nors pasitiki.

Jie taip pat mėgsta būti nuošalyje ir laikas nuo laiko išlaikyti atstumą, todėl nenustebkite, jei taip nutiks su jais bendraujant.

Spalio 31 d. Serija 9
Spalio 24 d. Serija 8
Spalio 17 d. Serija 7
Spalio 10 d. Serija 6
Spalio 3 d. Serija 5
Rugsėjo 26 d. Serija 4
Rugsėjo 19 d. Serija 3
Rugsėjo 12 d. Serija 2
Rugsėjo 5 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 38
Gegužės 23 d. Serija 37
Gegužės 16 d. Serija 36
Gegužės 9 d. Serija 35
Balandžio 25 d. Serija 33
Balandžio 25 d. Serija 34
Balandžio 18 d. Serija 32
Balandžio 11 d. Serija 31
Balandžio 4 d. Serija 30
Kovo 28 d. Serija 29
Kovo 21 d. Serija 28
Kovo 14 d. Serija 27
Kovo 7 d. Serija 26
Vasario 28 d. Serija 25
Vasario 21 d. Serija 24
Vasario 14 d. Serija 23
Vasario 7 d. Serija 22
Sausio 31 d. Serija 21
Sausio 24 d. Serija 20
Sausio 17 d. Serija 19
Sausio 10 d. Serija 18
Sausio 3 d. Serija 17
Gruodžio 27 d. Serija 16
Gruodžio 20 d. Serija 15
Gruodžio 13 d. Serija 14
Gruodžio 6 d. Serija 13
Lapkričio 29 d. Serija 12
Lapkričio 22 d. Serija 11
Lapkričio 8 d. Serija 10
Lapkričio 1 d. Serija 9
Spalio 25 d. Serija 8
Spalio 18 d. Serija 7
Spalio 11 d. Serija 6
Spalio 4 d. Serija 5
Rugsėjo 27 d. Serija 4
Rugsėjo 20 d. Serija 3
Rugsėjo 13 d. Serija 2
Rugsėjo 6 d. Serija 1
Gegužės 31 d. Serija 21
Gegužės 24 d. Serija 20
Gegužės 17 d. Serija 19
Gegužės 10 d. Serija 18
Gegužės 3 d. Serija 17
Balandžio 26 d. Serija 16
Balandžio 19 d. Serija 15
Balandžio 12 d. Serija 14
Balandžio 5 d. Serija 13
Kovo 29 d. Serija 12
Kovo 22 d. Serija 11
Kovo 15 d. Serija 10
Kovo 8 d. Serija 9
Kovo 1 d. Serija 8
Vasario 22 d. Serija 7
Vasario 15 d. Serija 6
Vasario 8 d. Serija 5
Vasario 1 d. Serija 4
Sausio 25 d. Serija 3
Sausio 18 d. Serija 2
Sausio 11 d. Serija 1
Sausio 4 d. Serija 17
Gruodžio 28 d. Serija 16
Gruodžio 21 d. Serija 15
Gruodžio 14 d. Serija 14
Gruodžio 7 d. Serija 13
Lapkričio 30 d. Serija 12
Lapkričio 23 d. Serija 11
Lapkričio 16 d. Serija 10
Lapkričio 9 d. Serija 9
Lapkričio 2 d. Serija 8
Spalio 26 d. Serija 7
Spalio 19 d. Serija 6
Spalio 5 d. Serija 5
Rugsėjo 28 d. Serija 4
Rugsėjo 21 d. Serija 3
Rugsėjo 14 d. Serija 2
Rugsėjo 7 d. Serija 1
Birželio 1 d. Serija 21
Gegužės 25 d. Serija 20
Gegužės 11 d. Serija 19
Gegužės 4 d. Serija 18
Balandžio 27 d. Serija 17
Balandžio 20 d. Serija 16
Balandžio 13 d. Serija 15
Balandžio 6 d. Serija 14
Kovo 30 d. Serija 13
Kovo 23 d. Serija 12
Kovo 16 d. Serija 11
Kovo 9 d. Serija 10
Kovo 2 d. Serija 9
Vasario 24 d. Serija 8
Vasario 17 d. Serija 7
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų