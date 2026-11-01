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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Vėžys

2027-ieji šiems Zodiako ženklams atneš sėkmę: pasitikrinkite, ar esate tarp jų

2026-11-01 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-01 11:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Astrologė Amy Demure teigia, kad penkiems Zodiako ženklams ilgą laiką tęsis itin palankus sėkmingas laikotarpis, galintis atnešti didelę sėkmę ir finansinę gerovę. Kaip ji pasakojo socialiniame tinkle „TikTok“, Jupiteriui esant Liūto ženkle, šie ženklai turės išskirtinį pranašumą siekdami karjeros aukštumų ir didesnių pajamų. Šis laikotarpis prasidėjo birželio 30 dieną ir tęsis iki 2027 metų liepos pabaigos.

Astrologė Amy Demure teigia, kad penkiems Zodiako ženklams ilgą laiką tęsis itin palankus sėkmingas laikotarpis, galintis atnešti didelę sėkmę ir finansinę gerovę. Kaip ji pasakojo socialiniame tinkle „TikTok“, Jupiteriui esant Liūto ženkle, šie ženklai turės išskirtinį pranašumą siekdami karjeros aukštumų ir didesnių pajamų. Šis laikotarpis prasidėjo birželio 30 dieną ir tęsis iki 2027 metų liepos pabaigos.

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Pasak astrologės, kai kuriems tai gali būti vienas palankiausių laikotarpių gyvenime – ypač tiems, kurie siekia profesinės sėkmės, finansinio stabilumo ir nori įgyvendinti seniai puoselėtas svajones, rašo portalas yourtango.com.

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1. Liūtas

Liūtams, anot astrologės, šis laikotarpis bus pats sėkmingiausias iš visų Zodiako ženklų. Jupiterio įtaka esą suteiks galimybių siekti tikslų, įgyvendinti sumanymus ir kurti finansinę gerovę.

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„Tai astrologinis laikotarpis, pasitaikantis kartą gyvenime, kuris padės įgyvendinti sumanymus ir pasiekti viską, ko norite.

Sėkmės galimybės ir idėjos, kaip susikurti turtus, jus pasieks lengviau ir greičiau nei per pastaruosius kelerius metus“, – teigė A. Demure.

Palankūs pokyčiai gali apimti ne tik profesinį gyvenimą, bet ir santykius. Jei Liūtai jau kurį laiką trokšta permainų, astrologė ragina joms pasiruošti – esą palankus metas tęsis iki 2027 metų liepos.

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