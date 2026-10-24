5 Zodiako ženklai kitąmet bus sėkmingiausi: pasitikrinkite, ar esate tarp jų

Pirmąją metų pusę ji bus Liūto ženkle, o liepos 26 dieną pereis į Mergelę. Šis pokytis, astrologų teigimu, gali pakeisti ir sėkmės pobūdį: vieniems palankesnis bus metų pradžios laikotarpis, kitiems – antroji metų pusė.
Iš visų dvylikos Zodiako ženklų išskiriami penki, kuriems 2027-aisiais gali atsiverti ypač palankios galimybės, rašoma zodiscope.io.
1. Liūtas
Liūtams 2027-ieji gali tapti išskirtinai palankiais metais. Jupiteriui esant jų ženkle, iki liepos pabaigos gali atsirasti daugiau galimybių profesinėje veikloje, asmeniniame gyvenime ir įgyvendinant svarbius tikslus.
Astrologinėse prognozėse šis laikotarpis siejamas su didesniu pasitikėjimu savimi, noru imtis naujų projektų ir drąsa žengti pirmyn. Pavasaris gali būti tinkamas metas planams, kuriuos norisi įgyvendinti dar iki vasaros.
Vis dėlto Liūtams patariama išlikti lankstiems ir neignoruoti netikėtų pokyčių. Metų antroji pusė gali pareikalauti daugiau apgalvotų sprendimų.
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