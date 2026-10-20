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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Jautis

1 Zodiako ženklui – stebuklingas laikas: „Jūsų laukia sėkmės banga“

2026-10-20 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-20 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalio antroji pusė kai kuriems Zodiako ženklams gali atnešti daugiau aiškumo, naujų galimybių ir teigiamų pokyčių. Po sudėtingesnio laikotarpio gali pagaliau atsirasti jausmas, kad gyvenimas pradeda klostytis taip, kaip norisi. Vieniems tai gali reikšti geresnes karjeros perspektyvas, kitiems – pokyčius santykiuose ar daugiau pasitikėjimo savimi.

Spalio antroji pusė kai kuriems Zodiako ženklams gali atnešti daugiau aiškumo, naujų galimybių ir teigiamų pokyčių. Po sudėtingesnio laikotarpio gali pagaliau atsirasti jausmas, kad gyvenimas pradeda klostytis taip, kaip norisi. Vieniems tai gali reikšti geresnes karjeros perspektyvas, kitiems – pokyčius santykiuose ar daugiau pasitikėjimo savimi.

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Astrologų teigimu, penki Zodiako ženklai šiuo laikotarpiu gali pajusti ypatingą postūmį į priekį. Astrologė Helena Hathor tikina, kad šių ženklų atstovai netrukus susigrąžins savo pozicijas ir drąsiau sieks to, ko iš tiesų nori, rašoma yourtango.com.

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FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

1. Jautis

Jaučiams antroji spalio pusė gali tapti svarbiu laikotarpiu profesinėje srityje. Jei pastaruosius kelis mėnesius atrodė, kad galimybės išseko, o pastangos neduoda norimų rezultatų, netrukus situacija gali pradėti keistis.

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„Jūsų laukia sėkmės banga“, – teigė H. Hathor. Anot jos, pastarąjį pusmetį Jaučiai galėjo jausti galimybių trūkumą, tačiau po spalio 15-osios situacija turėtų keistis.

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Šio ženklo atstovai gali sulaukti daugiau dėmesio darbe ir pagaliau būti įvertinti už savo žinias bei patirtį. Aplinkiniams gali dažnai prireikti jų patarimų, todėl Jaučiai taps tais žmonėmis, į kuriuos kreipiamasi ieškant sprendimų.

Nors toks dėmesys kartais gali varginti, jis gali atverti ir naujų durų. Astrologinė prognozė žada, kad ilgainiui Jaučių pastangos gali atsispindėti ir finansinėje padėtyje. Neatmetama ir paaukštinimo galimybė, todėl šio ženklo atstovams verta drąsiau parodyti, ką sugeba.

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