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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Mergelė

Atsiveria pinigų portalas: 3 Zodiako ženklams prasideda sėkmės laikas

2026-10-19 10:20 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-19 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalio 19–25 dienomis kai kuriems Zodiako ženklams gali tekti daugiau dėmesio skirti finansams, karjerai ir naujoms profesinėms galimybėms. Astrologinės prognozės žada laikotarpį, kai verta atidžiau įvertinti savo išlaidas, peržiūrėti ankstesnius sprendimus ir neskubėti atmesti netikėtų pasiūlymų.

Spalio 19–25 dienomis kai kuriems Zodiako ženklams gali tekti daugiau dėmesio skirti finansams, karjerai ir naujoms profesinėms galimybėms. Astrologinės prognozės žada laikotarpį, kai verta atidžiau įvertinti savo išlaidas, peržiūrėti ankstesnius sprendimus ir neskubėti atmesti netikėtų pasiūlymų.

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Astrologė Kate Rose išskyrė tris Zodiako ženklus, kuriems šią savaitę rekomenduojama daugiau dėmesio skirti piniginiams reikalams. Vieniems svarbiausia bus finansinė drausmė ir atsargumas, kitiems – karjeros planų peržiūra ar naujų galimybių paieška, rašoma yourtango.com.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

1. Mergelė

Šią savaitę Mergelėms rekomenduojama daugiau dėmesio skirti finansinei drausmei ir atidžiai įvertinti, kur išleidžiami pinigai. Ypatingo dėmesio gali prireikti investicijoms, bendriems finansams ir verslo partnerystėms, nes ne visi sprendimai gali pateisinti lūkesčius.

Prieš imantis naujų projektų, verta neskubėti ir gerai apsvarstyti, ar jie iš tiesų verti numatytų investicijų. Kruopšti analizė gali padėti pastebėti silpnąsias vietas, išvengti nereikalingų išlaidų ir pasiruošti ateityje priimti labiau pagrįstus finansinius sprendimus.

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