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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai

Pirmadienio horoskopas: kuriems Zodiako ženklams diena klostysis lengviau?

2026-10-19 06:42 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-19 06:42
Pridėkite kaip šaltinį Google

Diena skatina mažiau blaškytis ir daugiau dėmesio skirti tam, kas turi praktinę vertę. Pareigos, finansai, ilgalaikiai planai ir pradėtų darbų tęstinumas gali tapti svarbesni už spontaniškus sumanymus. Po pietų stiprėja informacijos, mokymosi ir pokalbių tema, todėl verta ne tik kalbėti, bet ir atidžiau klausytis – reikalingas atsakymas gali ateiti per kito žmogaus patirtį ar net atsitiktinai išgirstą mintį. Lengviau diena gali klostytis Ožiaragiams, Avinams, Jaučiams, Vėžiams, Mergelėms ir Svarstyklėms. Daugiau kantrybės gali prireikti Dvyniams, Liūtams ir Šauliams.

Rudeniški orai (nuotr. ELTA) (nuotr. Josvydo Elinsko)

Diena skatina mažiau blaškytis ir daugiau dėmesio skirti tam, kas turi praktinę vertę. Pareigos, finansai, ilgalaikiai planai ir pradėtų darbų tęstinumas gali tapti svarbesni už spontaniškus sumanymus. Po pietų stiprėja informacijos, mokymosi ir pokalbių tema, todėl verta ne tik kalbėti, bet ir atidžiau klausytis – reikalingas atsakymas gali ateiti per kito žmogaus patirtį ar net atsitiktinai išgirstą mintį. Lengviau diena gali klostytis Ožiaragiams, Avinams, Jaučiams, Vėžiams, Mergelėms ir Svarstyklėms. Daugiau kantrybės gali prireikti Dvyniams, Liūtams ir Šauliams.

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Jeigu naktį sapnavote kalną, laiptus, seną namą ar ilgą kelią, tai gali rodyti vidinį pasirengimą kantriai siekti tai, kas jums iš tiesų svarbu.

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Palanku planuoti darbus ir finansus, tvarkyti dokumentus, mokytis, koreguoti reklamos planus, užbaigti pradėtas užduotis ir tartis dėl ilgalaikių sprendimų. Antroje dienos pusėje naudingi susitikimai, konsultacijos ir pokalbiai, kuriuose svarbu išgirsti ne tik save.

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Šiandien palanki spalva – grafito.

Palankus aksesuaras – laikrodis.

AVINAS. Dėmesys natūraliai kryps į rezultatą, atsakomybę ir jūsų vietą profesinėje aplinkoje. Galite pajusti, kad atėjo metas nebe svarstyti, o parodyti, ką iš tiesų sugebate. Vienoje situacijoje aplinkiniai gali laukti būtent jūsų iniciatyvos ar aiškaus sprendimo. Užuot mėginę aprėpti viską, pasirinkite svarbiausią užduotį ir nuveskite ją iki galo. Pinigų klausimuose verta galvoti keliais žingsniais į priekį, o ne ieškoti greito rezultato. Artimam žmogui tuo metu gali trūkti jūsų dėmesio, todėl neleiskite darbams visiškai užgožti asmeninio gyvenimo. Nuoseklumas šiandien bus stipresnis už skubėjimą.

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JAUTIS. Gali atsiverti platesnis požiūris į tai, kur link judate ir ko norėtumėte pasiekti per artimiausią laiką. Palanku domėtis tuo, kas praplečia akiratį – mokymais, kelione, konsultacija ar nauja profesine kryptimi. Vertingą mintį gali pasiūlyti daugiau patirties turintis žmogus. Renkantis tarp kelių darbo galimybių, patikimumas bus svarbesnis už greitą naudą. Panašus principas tinka ir pinigams: šiandien verta žiūrėti ne į momentinę grąžą, o į ilgalaikę vertę. Porose gali iškilti klausimas, ar jūsų ateities planai vis dar sutampa. Neatmeskite patarimo vien todėl, kad iš pradžių jis skamba pernelyg paprastai.

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DVYNIAI. Į pirmą planą gali iškilti bendri pinigai, įsipareigojimai ar reikalas, kurio negalite išspręsti visiškai savarankiškai. Pravartu dar kartą peržiūrėti sutartį, mokėjimą, skolą ar anksčiau atidėtą finansinį klausimą. Profesinėje aplinkoje atsargiau elkitės su konfidencialia informacija ir tuo, kas dar nėra galutinai patvirtinta. Prieš prisiimdami naują finansinį įsipareigojimą tiksliai išsiaiškinkite visas sąlygas. Asmeniniuose santykiuose gali norėtis kuo greičiau suprasti, ką kitas žmogus galvoja ar jaučia, tačiau spaudimas aiškumo nesukurs. Palikę situacijai šiek tiek erdvės, netrukus galite pamatyti gerokai daugiau.

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VĖŽYS. Daug kas priklausys nuo gebėjimo tartis su kitais. Partneris, klientas ar bendradarbis gali turėti kitokią nuomonę, tačiau tai nebūtinai reiškia konfliktą. Rimtesnis pokalbis gali padėti aiškiau pasidalyti atsakomybėmis ir suprasti, ko tikisi abi pusės. Bendruose darbuose verta ieškoti sprendimo, kuriame laimėtų ne vienas žmogus. Jei sprendžiate bendrų pinigų klausimą, nepalikite neaptartų detalių. Artimuose santykiuose šiandien daugiau pasakys konkretus poelgis nei ilgas pažadas. Kuo mažiau bandysite kontroliuoti kitą žmogų, tuo lengviau bus susitarti.

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LIŪTAS. Kasdienybė gali pareikalauti daugiau dėmesio nei įdomesni planai. Susikaupę smulkūs darbai, dokumentai, buities klausimai ar kitos pareigos primins apie save ir neleis jų ilgiau ignoruoti. Geriausia strategija – ne ieškoti įkvėpimo, o tiesiog metodiškai atlikti tai, kas būtina. Profesinėje veikloje detalės šiandien gali būti svarbesnės už dideles idėjas. Taip pat verta atidžiau stebėti kasdienes išlaidas ir nepirkti vien tam, kad pagerintumėte nuotaiką. Nuovargis gali padaryti jus mažiau kantrius su artimaisiais, todėl smulkmenų nepaverskite principiniais ginčais. Vakare pasitenkinimą suteiks jausmas, kad pagaliau susitvarkėte su tuo, ką ilgai atidėliojote.

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MERGELĖ. Ne viskas šiandien turi būti naudinga ar produktyvu. Atsiras daugiau erdvės kūrybai, pomėgiams, vaikams, maloniam bendravimui ar veiklai, kuri tiesiog suteikia gerų emocijų. Netikėtai kilusi idėja gali būti verta dėmesio, ypač jei sugebėsite jai suteikti praktišką formą. Darbe nestandartinis sprendimas gali pasirodyti veiksmingesnis už įprastą metodą. Vis dėlto malonumams skirtas išlaidas verta kontroliuoti, noras save apdovanoti gali būti didesnis nei įprastai. Meilės reikaluose daugiausia duos paprastas nuoširdumas ir kartu praleistas laikas. Leiskite sau prisiminti, kad geras gyvenimas susideda ne vien iš atliktų užduočių.

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SVARSTYKLĖS. Namų ir šeimos reikalai gali tapti svarbesni už išorinį šurmulį. Galbūt norėsite pagaliau sutvarkyti aplinką, aptarti būsto klausimą arba išspręsti tai, kas šeimoje kurį laiką buvo palikta nuošalyje. Tvarka aplink jus padės susidėlioti ir mintis. Profesines problemas stenkitės palikti darbe, kad jos neužimtų viso vakaro. Išlaidos namams gali būti prasmingos, jeigu jos iš tiesų pagerina gyvenimo kokybę, tačiau seną finansinį sprendimą verta dar sykį patikrinti. Pokalbyje su artimu žmogumi gali sugrįžti jau pažįstama tema, tik šį kartą ją įmanoma aptarti ramiau. Kartais didžiausią stabilumą suteikia visai nedideli pokyčiai artimiausioje aplinkoje.

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SKORPIONAS. Telefonas, žinutės, dokumentai ir pokalbiai gali užimti nemažą dienos dalį. Informacijos bus nemažai, todėl svarbiausia atsirinkti, kas iš tiesų verta jūsų dėmesio. Gali tekti kažką išsiaiškinti, susitarti dėl susitikimo arba pagaliau gauti atsakymą, kurio laukėte. Po pietų ypač naudinga konsultuotis, mokytis ir tikslinti svarbias detales. Jeigu svarstote finansinį pasiūlymą, neskubėkite – palyginkite bent kelis variantus. Asmeniniame gyvenime tiesus klausimas bus daug naudingesnis už bandymą atspėti, ką kitas žmogus turėjo omenyje. Viena laiku išgirsta informacija gali pakeisti jūsų požiūrį į ilgiau užsitęsusį klausimą.

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ŠAULYS. Pinigai ir materialinis stabilumas gali pareikalauti rimtesnio dėmesio. Galbūt teks apsispręsti dėl pirkinio, kainos, atlygio arba būsimos didesnės išlaidos. Užuot vadovavęsi pirmu impulsu, įvertinkite, ar pasirinkimas turės vertę ir po kelių mėnesių. Profesinėje srityje verta savęs paklausti, ar įdedamos pastangos atitinka gaunamą rezultatą. Tai gera proga susidaryti paprastą finansinį planą arba peržiūrėti išlaidas. Artimuose santykiuose saugokitės polinkio meilę ar rūpestį matuoti vien tuo, ką žmogus materialiai suteikia. Aiškesnė tvarka piniguose šiandien gali suteikti netikėtai daug vidinės ramybės.

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OŽIARAGIS. Galite jaustis tvirčiau savo kailyje ir mažiau priklausyti nuo aplinkinių nuotaikų. Tai tinkamas metas imtis iniciatyvos ten, kur ilgai laukėte palankesnių aplinkybių. Asmeninis klausimas, kurį vis atidėliojote pagaliau gali pajudėti iš vietos. Profesinėje srityje jūsų stiprybė bus patikimumas, gebėjimas planuoti ir nepalikti darbo pusiaukelėje. Kalbant apie pinigus, geriau pasitikėti konkrečiais skaičiais nei optimistiniais pažadais. Santykiuose galite atrodyti kiek santūresni, todėl sąmoningai parodykite artimam žmogui daugiau šilumos. Kantriai atliktas darbas šiandien gali duoti rezultatą, kurį pastebės ir kiti.

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VANDENIS. Triukšminga aplinka gali varginti labiau nei įprastai, todėl norėsis bent trumpam atsitraukti ir pabūti su savo mintimis. Tai tinkama diena peržiūrėti pastarųjų savaičių įvykius ir suprasti, ko nebenorite neštis toliau. Apie save gali priminti nebaigtas darbas, senas pažadas ar tyliai užsitęsęs klausimas. Profesinėje srityje nebūtina iš karto viešinti visų naujų sumanymų, pirmiausia juos gerai paruoškite. Patikrinkite ir mažas išlaidas, nes būtent jos gali nepastebimai išaugti. Artimam žmogui taip pat gali reikėti daugiau erdvės, todėl nereikalaukite momentinio atsakymo. Uždarius vieną seną istoriją, gali atsirasti daug daugiau vietos naujam etapui.

ŽUVYS. Žvilgsnis kryps į ateitį, žmones, su kuriais jus sieja bendri interesai, ir planus, kurių vieniems įgyvendinti būtų sunkiau. Gali atsinaujinti kontaktas su pažįstamu, buvusiu kolega ar žmogumi, su kuriuo anksčiau siejo bendra veikla. Vertėtų išklausyti pasiūlymą net ir tada, jei iš pradžių jis neatrodo tobulas. Darbe naudinga aptarti ilgalaikes idėjas, ieškoti bendraminčių ir pasitikrinti, kaip jūsų planus mato kiti. Finansų srityje daugiau perspektyvos turi nuoseklus augimas nei greito pelno pažadai. Asmeniniuose santykiuose svarbus bus gebėjimas palaikyti vienas kito svajones ir tikslus. Antroje dienos pusėje gauta žinia ar patarimas gali parodyti kryptį, kurios anksčiau nepastebėjote.

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