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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Sekmadienio horoskopas: atskleidė, kas laukia Zodiako ženklų

2026-10-18 10:17 / šaltinis: ELTA / aut.
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šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-18 10:17
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Spalio 18 d. horoskopas: svarbu pasirinkti tinkamą kryptį.

Horoskopas, astrologija (nuotr. 123rf.com)

Spalio 18 d. horoskopas: svarbu pasirinkti tinkamą kryptį.

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Šiandien dienos nuotaika palaipsniui rimtėja: rytą dar norėsis daugiau laisvės ir lengvumo, tačiau vėliau dėmesys kryps į atsakomybę, planus ir konkrečius rezultatus. Bendravime bei viešojoje erdvėje verta vengti kovos dėl teisumo ar autoriteto – daugiau galima pasiekti susitarimu ir gebėjimu išgirsti kitą pusę. Lengviau šiandien gali būti Šauliams, Žuvims, Avinams, Dvyniams, Liūtams ir Mergelėms. Daugiau kantrybės gali prireikti Jaučiams, Vėžiams ir Skorpionams sprendžiant klausimus, kurių rezultatų norėtųsi sulaukti greičiau.

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Jeigu naktį sapnavote vandenį, tolimą kelią, aukštą kalną ar vietą, kurios anksčiau nematėte, tai gali simbolizuoti pasirengimą palikti seną etapą ir pasirinkti aiškesnę kryptį.

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Palanku tęsti pradėtus darbus, planuoti finansus, tvarkyti dokumentus, mokytis, koreguoti reklamos planus ir ruoštis svarbesniems susitikimams. Santykiuose, bendradarbiavime ir ilgalaikiuose sprendimuose verta ieškoti kompromiso, o visiškai naujų svarbių iniciatyvų geriau neskubinti iki vakaro.

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Šiandien palanki spalva yra gintaro.

Palankus aksesuaras – sagė.

AVINAS

Šiandien viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kur link judate. Mintys kryps į ateitį, todėl bus lengviau atsitraukti nuo smulkių problemų ir pamatyti platesnį vaizdą. Galite pradėti svarstyti kelionę, mokymus ar kitą sprendimą, kuris praplėstų jūsų galimybes. Darbe verta planuoti kitą etapą, tačiau nebandyti visko įgyvendinti per vieną dieną. Finansiniuose reikaluose daugiau naudos duos ilgalaikis skaičiavimas nei spontaniškas pasirinkimas. Santykiuose svarbu gerbti skirtingą požiūrį ir nebandyti kiekviename pokalbyje įrodyti savo tiesos. Šiandien daugiau laimėsite, pasirinkę kryptį ir kantriai jos laikydamiesi.

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