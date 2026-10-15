Ketvirtadienio horoskopas: atskleidė, kas laukia Zodiako ženklų

Šiandien galite jautriau reaguoti į kritiką, neaiškumą ar situacijas, kuriose jaučiatės nepakankamai įvertinti. Vis dėlto diena tinkama rimtiems darbams ir sudėtingesniems klausimams spręsti, ypač kai pavyksta atsitraukti nuo pirmosios reakcijos ir pažvelgti į situaciją plačiau. Lengviau šiandien gali būti Skorpionams, Vandeniams, Žuvims, Jaučiams, Vėžiams ir Liūtams. Daugiau kantrybės gali prireikti Avinams, Dvyniams ir Svarstyklėms kai tenka prisitaikyti prie kitų žmonių sprendimų ar neaiškių aplinkybių.
Jeigu naktį sapnavote aukštą pastatą, raktus, seną žmogų ar paslėptą daiktą, tai gali rodyti norą atrasti atsakymą į klausimą, kurį ilgą laiką nešiojatės savyje.
Palanku susitelkti į atsakingus darbus, mokslus, dokumentus, finansų planavimą ir klausimus, kuriems reikia daugiau analizės bei patirties. Susitikimuose, santykiuose ir ilgalaikiuose sprendimuose verta kalbėti konkrečiai, o reklamos ar naujų pasiūlymų srityje geriau remtis tuo, kas jau patikrinta.
Šiandien palanki spalva yra bordo.
Palankus aksesuaras – laikrodis.
AVINAS
Šiandien galite stipriau jausti poreikį kontroliuoti tai, kas nuo jūsų priklauso tik iš dalies. Mintys gali suktis apie nebaigtą reikalą, įsipareigojimą ar žmogų, kurio pozicija jums nėra iki galo aiški. Gali tekti spręsti bendrų pinigų, skolų, mokesčių ar kitų įsipareigojimų klausimą. Darbe neskubėkite prisiimti atsakomybės už tai, ko negalite visiškai kontroliuoti. Finansiniuose reikaluose verta peržiūrėti sutartis, mokėjimus ir ilgalaikius įsipareigojimus. Santykiuose pavydas ar įtarumas gali sustiprėti vien dėl informacijos trūkumo. Kuo mažiau šiandien spėliosite ir kuo daugiau tikrinsite faktus, tuo lengviau išvengsite nereikalingos įtampos.
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