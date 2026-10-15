Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Ketvirtadienio horoskopas: atskleidė, kas laukia Zodiako ženklų

2026-10-15 06:10 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-15 06:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalio 15 d. horoskopas: svarbu nepasiduoti pirmai emocijai.

Švyturys (nuotr. 123rf.com)

Spalio 15 d. horoskopas: svarbu nepasiduoti pirmai emocijai.

REKLAMA
0

Šiandien galite jautriau reaguoti į kritiką, neaiškumą ar situacijas, kuriose jaučiatės nepakankamai įvertinti. Vis dėlto diena tinkama rimtiems darbams ir sudėtingesniems klausimams spręsti, ypač kai pavyksta atsitraukti nuo pirmosios reakcijos ir pažvelgti į situaciją plačiau. Lengviau šiandien gali būti Skorpionams, Vandeniams, Žuvims, Jaučiams, Vėžiams ir Liūtams. Daugiau kantrybės gali prireikti Avinams, Dvyniams ir Svarstyklėms kai tenka prisitaikyti prie kitų žmonių sprendimų ar neaiškių aplinkybių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jeigu naktį sapnavote aukštą pastatą, raktus, seną žmogų ar paslėptą daiktą, tai gali rodyti norą atrasti atsakymą į klausimą, kurį ilgą laiką nešiojatės savyje.

REKLAMA
REKLAMA

Palanku susitelkti į atsakingus darbus, mokslus, dokumentus, finansų planavimą ir klausimus, kuriems reikia daugiau analizės bei patirties. Susitikimuose, santykiuose ir ilgalaikiuose sprendimuose verta kalbėti konkrečiai, o reklamos ar naujų pasiūlymų srityje geriau remtis tuo, kas jau patikrinta.

REKLAMA

Šiandien palanki spalva yra bordo.

Palankus aksesuaras – laikrodis.

AVINAS

Šiandien galite stipriau jausti poreikį kontroliuoti tai, kas nuo jūsų priklauso tik iš dalies. Mintys gali suktis apie nebaigtą reikalą, įsipareigojimą ar žmogų, kurio pozicija jums nėra iki galo aiški. Gali tekti spręsti bendrų pinigų, skolų, mokesčių ar kitų įsipareigojimų klausimą. Darbe neskubėkite prisiimti atsakomybės už tai, ko negalite visiškai kontroliuoti. Finansiniuose reikaluose verta peržiūrėti sutartis, mokėjimus ir ilgalaikius įsipareigojimus. Santykiuose pavydas ar įtarumas gali sustiprėti vien dėl informacijos trūkumo. Kuo mažiau šiandien spėliosite ir kuo daugiau tikrinsite faktus, tuo lengviau išvengsite nereikalingos įtampos.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų