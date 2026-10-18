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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

3 Zodiako ženklams 2027 metais nesiseks viskas: nesakykite, kad neįspėjo

2026-10-18 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-18 10:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

2027 metais trims Zodiako ženklams seksis itin sunkiai. Antrus pilnus metus Avino ženkle praleisiantis Saturnas darys spaudimą ženklams per jungtį, kvadratą ir opoziciją. Liūto ir Vandenio užtemimų ašis atneš priverstinius pokyčius, o metų pradžioje prasidės ir Marso retrogradinis judėjimas.

2027 metais trims Zodiako ženklams seksis itin sunkiai. Antrus pilnus metus Avino ženkle praleisiantis Saturnas darys spaudimą ženklams per jungtį, kvadratą ir opoziciją. Liūto ir Vandenio užtemimų ašis atneš priverstinius pokyčius, o metų pradžioje prasidės ir Marso retrogradinis judėjimas.

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Pagal kinų Zodiaką, 2027-ieji yra Ožkos metai, o pagal folklorą tai laikoma mažiausiai laimingu gyvūnu. Pagal Vakarų astrologiją, kitąmet kaip nesėkmingiausi išskiriami trys Zodiako ženklai.

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Prieš pereinant prie paaiškinimų verta paminėti vieną svarbų dalyką: jūsų Zodiako ženklas savaime nedaro jūsų nelaimingu. Tačiau kai kurie ženklai 2027 metais iš tiesų patirs daugiau sudėtingų astrologinių įtakų nei kiti, rašo zodiscope.io.

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1. Avinas

Avinas šio sąrašo viršūnėje atsiduria antrus metus iš eilės, o 2027-ieji, ko gero, bus dar sudėtingesni nei 2026-ieji.

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Jei 2026 metais Saturnas tik įžengė į šį ženklą ir veikė jo ankstyvuosius laipsnius, tai 2027 metais jis judės per vidurinius ir vėlyvuosius laipsnius.

Tie, kurių Saulė Avino ženkle yra apie 8°20′-27°53′, tai yra gimę maždaug nuo kovo 29 iki balandžio 18 dienos, per šiuos metus patirs Saturno poveikį Saulei.

Dėl retrogradinio judėjimo Avinai, gimę maždaug balandžio 11-18 dienomis, šį poveikį patirs net tris kartus: pirmąkart tiesioginio judėjimo metu, antrąkart po rugpjūčio 9 d. retrogradinio judėjimo metu ir trečiąkart po gruodžio 23 dienos.

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Tuo metu Neptūnas, kuris 2026 metais susijungė su Saturnu ties 0° Avine, visus metus išliks ankstyvuosiuose šio ženklo laipsniuose. Sudėjus visas įtakas, beveik kiekvieną laipsnį 2027 metais tam tikru metu veiks lėtai judanti ir stipri planeta.

Liepos 18 dieną Ožiaragyje įvyksiantis užtemimas taip pat sudarys kvadratą Avinui būtent tuo metu, kai ten bus Saturnas. Dėl to liepos pabaiga ir rugpjūčio pradžia Avinams gali tapti intensyviausiu metų laikotarpiu.

Vienintelė Avinų atrama, palankus Jupiterio trinas iš Liūto ženklo, baigsis liepos 26 dieną, Jupiteriui persikėlus į Mergelę. Būtent todėl Avinams teks ilgiausias sudėtingų astrologinių aspektų laikotarpis šiame sąraše. Pasiruoškite, kad krūvis bus didelis.

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