Naglis Šulija šiems Zodiako ženklams žada neįtikėtiną sėkmę: pasitikrinkite, ar tai jūs

Šią savaitę bus tam tikrų permainų. Saulė didžiąją savaitės dalį keliaus Svarstyklių Zodiako ženklu ir mokys mus, kad reikia atsižvelgti į asmenybes, galimybes ir aplinkybes kaip tokias. Maža to, darant visa tai, dar reikia būti žaviems, elegantiškiems ir estetiškiems – to Saulė Svarstyklėse irgi mokys.
Penktadienį, prieš pat vidurdienį, Saulė iš Svarstyklių pereis į Skorpiono ženklą ir iš karto pasikeis jos būsena: pasidarys svarbu ne tai, kas ką mano ar daro, o asmeninė valia, svarbiausias klausimas bus – ką ir kaip galiu padaryti aš? Ar tikrai viskas yra taip, kaip mums sako, gal yra kitaip? Kaip yra iš tiesų? Ir reikės ieškoti atsakymo į tokius ar labai panašius klausimus.
Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus šią savaitę bus Skorpiono ženkle, todėl bus ramiai įžvalgus. Žinoma, dėl tokių aplinkybių tokia Merkurijaus padėtis dalykiniam gyvenimui yra palanki. Visgi Merkurijus lėtėja, o šeštadienį pasuks atgalios – prasidės retrogradinio Merkurijaus laikas. Kitaip tariant, šią savaitę dalykinis gyvenimas rims, lėtės, o kitą savaitę jis pasidarys dar lėtesnis.
Gražuolė Venera šią savaitę irgi judės Skorpiono ženklu, bet irgi atgalios. Venera Skorpione – ir temperamentinga, ir labai aistringa, bet dabar dėl savo retrogradiškumo – šiek tiek aprimusi, dėl to visos aistros vyks, bet kažkaip ramiau. Atitinkamai, svarbių istorijų aplinkui būti gali, bet nelabai daug.
Ir galiausiai kariūnas Marsas – jis dabar bus Liūto ženkle, energingas, karingas ir linkęs priešui į karčius kabintis be jokio gailesčio. Taip reikalai mūšių laukuose ir klostysis.
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