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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai

Įspėja šiuos Zodiako ženklus: diena skatins rimčiau pažvelgti į pinigus

2026-10-20 06:52 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-20 06:52
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Diena gana aktyvi ir orientuota į konkrečius rezultatus, tačiau skubėjimas gali tapti didžiausiu trukdžiu. Iki popietės verta daugiau klausytis, rinkti informaciją ir tik tada apsispręsti, o vėliau tempas natūraliai didės ir norėsis greičiau imtis veiksmų. Lengviau šiandien gali būti Ožiaragiams, Avinams, Jaučiams, Vėžiams, Mergelėms ir Svarstyklėms. Daugiau kantrybės gali prireikti Dvyniams, Liūtams ir Šauliams.

Pinigai (nuotr. Fotodiena.lt)

Diena gana aktyvi ir orientuota į konkrečius rezultatus, tačiau skubėjimas gali tapti didžiausiu trukdžiu. Iki popietės verta daugiau klausytis, rinkti informaciją ir tik tada apsispręsti, o vėliau tempas natūraliai didės ir norėsis greičiau imtis veiksmų. Lengviau šiandien gali būti Ožiaragiams, Avinams, Jaučiams, Vėžiams, Mergelėms ir Svarstyklėms. Daugiau kantrybės gali prireikti Dvyniams, Liūtams ir Šauliams.

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Jeigu naktį sapnavote kelią, varpą, muziką ar žmones, kurių seniai nematėte, tai gali rodyti artėjantį apsisprendimą ir poreikį aiškiau išgirsti savo vidinį balsą.

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Palanku pirmoje dienos pusėje tartis, mokytis, tvarkyti dokumentus, rinkti informaciją ir planuoti tolesnius veiksmus. Popietę galima skirti konkretiems darbams, reklamai, finansinių klausimų sprendimui ir užsitęsusių reikalų pajudinimui, tačiau svarbių sprendimų nereikėtų priimti vien iš nekantrumo.

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Šiandien palanki spalva – bordo.

Palankus aksesuaras – odinė apyrankė.

AVINAS. Šiandien norėsis matyti apčiuopiamą savo pastangų rezultatą, todėl tušti pokalbiai gali greitai pradėti erzinti. Viduje daugės ryžto, tačiau kartu bus svarbu nepaversti jo nekantrumu. Profesinėje aplinkoje galite sulaukti užduoties ar situacijos, kurioje teks parodyti iniciatyvą ir gebėjimą prisiimti atsakomybę. Popietę darbo tempas gali gerokai išaugti, todėl pirmiausia nusistatykite aiškius prioritetus. Pinigų klausimuose geriausiai veiks konkretūs skaičiai ir praktiškas požiūris, o ne spontaniškas noras rizikuoti. Santykiuose venkite kalbėti taip, tarsi jūsų sprendimas jau būtų priimtas už abu. Dienos laimėjimu gali tapti vienas iki galo padarytas svarbus darbas.

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JAUTIS. Prasmingiausia bus pažvelgti kiek toliau nei į šiandienos rūpesčius. Pokalbis, nauja informacija ar kito žmogaus patirtis gali padėti kitaip įvertinti savo ateities planus. Galite pradėti rimčiau svarstyti mokymus, kelionę, profesinį tobulėjimą ar seniai atidėtą sumanymą. Darbe verta ieškoti ne greičiausio, o patikimiausio kelio į rezultatą. Finansų srityje pravartu atskirti tai, kas iš tiesų naudinga, nuo to, kas tik gražiai pristatoma. Artimas žmogus gali norėti aptarti bendrą ateitį arba sprendimą, kurį iki šiol vis atidėliojote. Šiandien išgirstas geras patarimas gali būti vertingesnis už impulsyvią iniciatyvą.

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DVYNIAI. Diena skatins rimčiau pažvelgti į tai, kuo dalijatės su kitais – pinigus, atsakomybę, pažadus ar įsipareigojimus. Kai kurios mintys gali būti intensyvesnės, todėl stenkitės nekurti problemos ten, kur kol kas trūksta faktų. Gali tekti grįžti prie skolos, mokesčio, sutarties ar bendro finansinio sprendimo. Profesinėje veikloje šiandien ypač svarbu žinoti, kas už ką atsakingas, ir nepasikliauti miglotais susitarimais. Didesnius pirkinius ar investicijas verta dar sykį patikrinti prieš priimant galutinį sprendimą. Santykiuose noras viską išsiaiškinti iš karto gali sukelti priešingą rezultatą, todėl palikite vietos ir kitam žmogui. Ramiai surinkti faktai šiandien bus patikimesni už pirmą įspūdį.

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VĖŽYS. Kitų žmonių vaidmuo šiandien bus ypač svarbus, todėl daug ką pasieksite ne vieni, o bendradarbiaudami. Galite būti jautresni tam, kaip su jumis kalbama, tačiau nereikėtų kiekvienos pastabos priimti asmeniškai. Klientas, partneris ar kolega gali pasiūlyti kitokį problemos sprendimą nei buvote numatę. Bendroje veikloje verta aiškiai pasidalyti atsakomybėmis, kad vėliau nekiltų bereikalingų nesusipratimų. Jei sprendžiate bendrų pinigų klausimą, šiandien geriau viską įvardyti konkrečiai. Asmeniniuose santykiuose mažiau naudos duos bandymas laimėti ginčą, daugiau noras suprasti, kodėl kitas žmogus mato situaciją kitaip. Kompromisas šiandien nėra silpnumas – jis gali būti trumpiausias kelias į rezultatą.

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LIŪTAS. Kasdienės pareigos primins, kad kai kurių darbų nebeverta atidėlioti. Galvoje gali suktis daug planų, tačiau geriausiai jausitės tuomet, kai pradėsite juos tvarkingai įgyvendinti vieną po kito. Darbo vietoje gali tekti taisyti smulkią klaidą, užbaigti dokumentą ar pasirūpinti tuo, ką kažkas kitas paliko nepadaryta. Popietę tempas didės, todėl saugokitės chaoso ir nereikalingo skubėjimo. Pirkdami kasdienius daiktus ar paslaugas patikrinkite, ar tikrai mokate už tai, ko jums reikia. Nuovargis vakare gali padaryti jus mažiau tolerantiškus artimųjų įpročiams. Susitvarkę su praktiniais reikalais, pajusite daugiau lengvumo nei pradėję dar vieną naują projektą.

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MERGELĖ. Diena turi ir rimtumo, ir kūrybinio impulso, todėl nebūtina visko matuoti vien pareigomis. Mintys gali suktis apie tai, ką norėtumėte sukurti, pakeisti ar pagaliau parodyti kitiems. Gali atsirasti proga daugiau laiko skirti vaikams, pomėgiui, asmeniniam projektui ar veiklai, kuri anksčiau likdavo paraštėse. Profesinėje srityje originali idėja bus vertinga tada, jei sugebėsite ją paversti konkrečiu planu. Finansų klausimuose saugokitės išlaidų, kurios kyla vien iš noro save pradžiuginti ar apdovanoti. Meilėje daugiau gyvumo suteiks spontaniškumas, tačiau senas santykių klausimas vis dar gali priminti apie save. Neatmeskite malonios veiklos vien todėl, kad ji neatrodo „pakankamai naudinga“.

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SVARSTYKLĖS. Išorėje gali vykti nemažai dalykų, tačiau jūsų dėmesys vis grįš prie namų, šeimos ir asmeninio stabilumo. Viduje norėsis daugiau aiškumo, kas jums iš tiesų suteikia saugumo ir ramybės. Gali tekti spręsti buitinį klausimą, pasirūpinti artimu žmogumi ar grįžti prie anksčiau atidėto pokalbio šeimoje. Darbo rūpesčių stenkitės neparsinešti į namus, nes šiandien ribos tarp šių sričių gali lengvai išsitrinti. Su būstu ar šeima susijusios išlaidos gali būti prasmingos, jeigu sprendžia realią problemą. Santykiuose senas nesutarimas gali būti aptartas brandžiau, jei nė vienas nebandys iš karto įrodyti savo teisumo. Tvarka artimiausioje aplinkoje padės susigrąžinti ir vidinę pusiausvyrą.

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SKORPIONAS. Diena gali būti pilna pokalbių, žinučių, trumpų reikalų ir informacijos, kurią reikės greitai atsirinkti. Smalsumas bus naudingas, jeigu neleisite sau paskęsti nereikalingose detalėse. Tikėtinas susitikimas, skambutis ar žinia, padedanti pajudinti klausimą, kuris kurį laiką stovėjo vietoje. Iki popietės ypač verta konsultuotis, mokytis ir tikslinti dokumentus, o vėliau daugiau naudos duos konkretūs veiksmai. Finansiniame pasiūlyme atkreipkite dėmesį ne tik į kainą, bet ir į sąlygas, kurios parašytos smulkiau. Santykiuose šiandien svarbu pasakyti tai, ką iš tiesų turite omenyje, o ne tikėtis, kad kitas žmogus supras iš užuominų. Tinkamai panaudota informacija gali tapti svarbiausiu jūsų dienos pranašumu.

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ŠAULYS. Materialūs klausimai šiandien gali pareikalauti daugiau disciplinos nei paprastai. Norėsis aiškiau suprasti, kiek turite, kiek išleidžiate ir kam iš tiesų verta skirti savo išteklius. Gali atsirasti konkretus pirkinys, mokėjimas ar pasiūlymas, dėl kurio teks apsispręsti. Darbe pravartu įvertinti ne tik tai, kiek darote, bet ir kokią realią naudą iš to gaunate. Popietę saugokitės impulsyvaus sprendimo vien todėl, kad norisi greito rezultato. Artimuose santykiuose materialūs dalykai neturėtų tapti meilės ar dėmesio matu. Aiškiai susidėlioję finansinius prioritetus, jausitės gerokai laisviau.

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OŽIARAGIS. Šiandien lengviau pajusti, ko norite ir kur nebenorite švaistyti savo laiko. Vidinis rimtumas padės atsiriboti nuo nereikalingo triukšmo ir susitelkti į svarbiausius dalykus. Asmeninė iniciatyva gali pajudinti situaciją, kuri iki šiol priklausė nuo kitų žmonių sprendimų. Profesinėje srityje jūsų patikimumas ir gebėjimas išlaikyti kryptį bus pastebėti labiau nei garsūs pažadai. Pinigų klausimuose verta rinktis tai, kas stiprina ilgalaikį saugumą, net jeigu rezultatas nėra momentinis. Santykiuose galite atrodyti rimtesni nei jaučiatės viduje, todėl nepamirškite parodyti ir šiltesnės savo pusės. Popietę didėjant tempui išlaikykite savo ritmą – būtent jis padės aplenkti skubančius.

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VANDENIS. Norėsis mažiau triukšmo ir daugiau laiko susidėlioti tai, kas vyksta jūsų viduje. Kai kurios senesnės mintys ar nebaigti reikalai gali netikėtai sugrįžti, tačiau šį kartą juos matysite kiek aiškiau. Užuot stūmę save į naują veiklą, užbaikite tai, kas tyliai eikvoja jūsų dėmesį. Darbe verta daugiau ruoštis, analizuoti ir planuoti užkulisiuose, o ne skubėti pristatyti dar nebrandžią idėją. Pinigų srityje pravartu patikrinti automatinius mokėjimus, prenumeratas ar kitas lengvai pamirštamas išlaidas. Artimam žmogui jūsų tylėjimas gali būti ne visai suprantamas, todėl bent trumpai paaiškinkite, kad jums tiesiog reikia daugiau erdvės. Atsisakę vieno nereikalingo įsipareigojimo, galite pajusti netikėtą palengvėjimą.

ŽUVYS. Aplinkinių žmonių idėjos ir kontaktai šiandien gali atverti daugiau galimybių nei bandymas viską išspręsti savarankiškai. Galvoje ryškės ateities planai ir noras suprasti, su kuo verta eiti toliau. Draugas, kolega ar pažįstamas gali pasidalyti informacija, kuri bus naudinga jūsų sumanymui. Profesinėje srityje verta kalbėtis apie bendrus projektus, auditoriją, klientus ar ilgalaikę plėtrą. Finansinės perspektyvos geresnės ten, kur yra aiškus planas ir patikimi žmonės, o ne pažadas greitai uždirbti. Santykiuose daugiau artumo suteiks bendri tikslai ir jausmas, kad palaikote vienas kito pasirinkimus. Neužsidarykite savo plane – šiandien vienas naudingas ryšys gali padėti pamatyti geresnį kelią.

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