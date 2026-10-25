Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: šiuos ženklus aplankys finansinė sėkmė

2026-10-25 20:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 20:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

REKLAMA
2

Tik ką perėjusi į Skorpiono ženklą, Saulė juo toliau ir keliaus. Saulė Skorpione – tai visuomet akcentas į atidumą, tikslumą, kritišką požiūrį ir giliai emocingą kai kurių aplinkybių vertinimą. Štai viso to dabar ir bus nemažai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus dabar irgi bus Skorpiono ženkle. Merkurijus Skorpione – akylas, kritiškai mąsto, blaiviai vertina aplinkybes ir ne tiktai labai greitai priima tuos sprendimus, kuriuos reikia priimti, bet ir nedelsdamas imasi tų veiksmų, kurių reikia imtis.

REKLAMA
REKLAMA

Atrodytų – puikus laikas verslui! Bet ne, mat yra viena bėdelė – Merkurijus juda Skorpiono ženklu atgalios, tai yra retrogradinėje savo judėjimo fazėje – garsusis retrogradinis Merkurijus. Dėl to jo savybės bus susilpnintos, visa, kas gali vėluoti, pasimesti ar sutrikti – taip ir padarys dėl vienintelės priežasties – gyvenimas bei besiklostančios aplinkybės tikrins, kas veikia iš tiesų gerai ir tinkamai, o ką reikėtų keisti ir taisyti. Visa tai pasimatys kuo puikiausiai.

REKLAMA

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

Panašiai kaip Merkurijus, retrogradinė yra ir Venera. Ji tik ką sugrįžo į Svarstyklių ženklą ir dėl to atgavo savo rafinuotą stilingumą, tačiau dėl savo retrogradiškumo yra nusilpusi. Todėl taip, gero skonio bus daugiau, tačiau jis nebus labai reiklus.

Iš tiesų stiprus dabar bus Marsas. Jis keliauja Liūto ženklu, dėl to mano, kad kiekvienam priešui turėtų pakakti vieno smūgio – kad priešas nebesikankintų. Tačiau Marsas Liūto ženkle nėra labai atsargus ir yra linkęs į plačius mostus, dėl to visuose mūšių laukuose noro įrodyti savo pranašumą tikrai nestigs, o taikytis bus norima tiktai savo sąlygomis. Tai reiškia – niekada.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zodiako ženklai, pinigai (nuotr. 123rf.com)
2027-ieji šiems Zodiako ženklams atneš turtus: pasitikrinkite, ar esate tarp jų (1)
Šiems Zodiako ženklams pagaliau baigiasi sunkus etapas (Nuotr. 123rf.com)
Juodos durys užsidarė ilgam: 3 Zodiako ženklams pagaliau – magiškas laikas (2)
Trejų metų karminis ciklas prasideda: atskleidė, kuriuos 4 Zodiako ženklus labiausiai paveiks (nuotr. 123rf.com)
Kitąmet 5 Zodiako ženklai gaus viską, apie ką svajojo: pasiruoškite
Naglio Šulijos horoskopas (nuotr. Robertas Riabovas / BNS, 123rf.com)
Naglis Šulija šiems Zodiako ženklams žada neįtikėtiną sėkmę: pasitikrinkite, ar tai jūs (2)

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų