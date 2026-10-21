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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Mergelė

Venera pinigais apdovanos 3 Zodiako ženklus: apie tokią sėkmę kiti tik svajoja

2026-10-21 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-21 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

2026 m. spalio 21 d. trys Zodiako ženklai gali tikėtis reikšmingos finansinės sėkmės. Mėnuliui sudarius harmoningą trigoną su Venera, tampa lengviau aiškiai suvokti savo tikslus ir veikti jų link. Negana to, atrodo, kad aplinkybės ima klostytis palankiau, todėl pastangos sulaukia papildomo palaikymo.

2026 m. spalio 21 d. trys Zodiako ženklai gali tikėtis reikšmingos finansinės sėkmės. Mėnuliui sudarius harmoningą trigoną su Venera, tampa lengviau aiškiai suvokti savo tikslus ir veikti jų link. Negana to, atrodo, kad aplinkybės ima klostytis palankiau, todėl pastangos sulaukia papildomo palaikymo.

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Jei pastaruoju metu galvojote apie didesnę finansinę gerovę, dabar tikimybė ją pritraukti gali išaugti. Šių Zodiako ženklų atstovai pagaliau pradeda išnaudoti savo vidinę jėgą ir pasitikėjimą savimi. Atrodo, kad atėjo metas parodyti, ką iš tiesų gali, rašoma yourtango.com.

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FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

Mergelė

Trečiadienį Mėnulio ir Veneros trigonas jums, Mergele, gali atnešti itin pozityvių pokyčių. Tai vienas tų astrologinių aspektų, kuris skatina optimizmą ir padeda pažvelgti į ateitį kur kas šviesiau.

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Didžiausias jūsų pranašumas dabar yra tikėjimas, kad viskas klostosi taip, kaip turi klostytis. Būtent toks nusiteikimas leidžia siekti ambicingų tikslų, įgyvendinti svajones ir pritraukti finansinę gausą.

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Pirmą kartą per ilgą laiką galite pajusti, kad sėkmė, kuri artėja prie jūsų, yra visiškai pelnyta. Tai ne atsitiktinumas ir ne vien sėkmingai susiklosčiusios aplinkybės. Tai jūsų momentas sužibėti. Mėgaukitės juo ir išlaikykite pozityvų požiūrį, nes finansinė sėkmė gali būti visai šalia.

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