Ką pirmiausia pastebite šiame paveikslėlyje? Išduos slapčiausią jūsų baimę

Svarbu prisiminti, kad tai pramoginis asmenybės testas, o jo rezultatai nėra moksliškai patvirtintas būdas nustatyti žmogaus baimes ar asmenybės bruožus.
1. Moteris
Jei pirmiausia pastebėjote moterį, jūsų slapčiausia baimė meilėje gali būti prarastas miegas.
Tikriausiai esate praktiškas žmogus, kuriam poilsis ir geras miegas yra labai svarbūs. Įsimylėjus gali atrodyti, kad visas pasaulis nušvito naujomis spalvomis, tačiau netrukus galite pradėti nerimauti, kad dėl santykių teks aukoti savo poilsį.
Galbūt bijote, kad ilgi pokalbiai iki nakties, susitikimai ar noras kuo daugiau laiko praleisti su mylimuoju išbalansuos įprastą dienotvarkę. Vis dėlto nereikėtų iš anksto nerimauti – santykiuose galima rasti laiko ir artumui, ir kokybiškam poilsiui.
2. Raiteliai
Jei pirmiausia pamatėte raitelius, jūsų slapčiausia baimė meilėje gali būti būtinybė nuolat palaikyti nepriekaištingą įvaizdį.
Net ir įsimylėję galite jausti spaudimą visada atrodyti tobulai, rūpintis kiekviena išvaizdos detale ir niekada neleisti partneriui pamatyti jūsų netobulumo. Nors suprantate, kad mylimas žmogus greičiausiai nepaliks jūsų dėl neplautų plaukų ar neskustų kojų, vidinis noras patikti gali išlikti.
Tačiau artimi santykiai turėtų suteikti galimybę atsipalaiduoti ir būti savimi. Nereikia kiekvieną akimirką stengtis atrodyti nepriekaištingai – pasitikėjimas partneriu auga tada, kai leidžiate jam pamatyti ir kasdieniškąją savo pusę.
3. Arklys
Jei pirmiausia pastebėjote arklį, jūsų slapčiausia baimė meilėje gali būti atstūmimas.
Tikriausiai norite atsiduoti jausmams ir mėgautis artumu, tačiau ankstesnė patirtis gali trukdyti visiškai atsipalaiduoti. Jei praeityje teko nusivilti santykiais ar patirti skaudų išsiskyrimą, galite bijoti, kad istorija pasikartos.
Net ir sutikę žmogų, su kuriuo jaučiatės laimingi, kartais galite galvoti apie tai, kas nutiks, jeigu santykiai nepavyks. Tokios mintys gali trukdyti džiaugtis dabartimi.
Vis dėlto praeities patirtys nebūtinai nulemia ateitį. Svarbu neleisti ankstesniems nusivylimams užkirsti kelio naujam ryšiui ir nepamiršti, kad ne kiekvieni santykiai baigiasi skausmu.
4. Fone esantys kareiviai
Jei pirmiausia pastebėjote fone esančius kareivius, jūsų slapčiausia baimė meilėje gali būti žaidimai ir nenuoširdumas.
Kai įsimylite, tikriausiai esate linkę atsiverti ir neslėpti savo jausmų. Jums svarbu, kad partneris taip pat būtų nuoširdus, aiškiai rodytų susidomėjimą ir nebandytų manipuliuoti jūsų emocijomis.
Todėl net menkiausias įtarimas, kad kitas žmogus žaidžia jausmais, gali paskatinti atsitraukti. Jums gali būti sunku suprasti, kodėl partneris neskuba atsiverti tiek, kiek jūs.
Vis dėlto žmonės santykiuose atsiveria skirtingu tempu. Tai, kad žmogus savo jausmus rodo santūriau, dar nereiškia, kad jam santykiai mažiau svarbūs. Prieš priimant sprendimus verta pasikalbėti ir suteikti kitam galimybę parodyti, ką jis iš tiesų jaučia.
Šis testas gali paskatinti susimąstyti apie tai, ko labiausiai bijote santykiuose – prarasti asmeninį komfortą, jausti spaudimą būti tobulam, patirti atstūmimą ar susidurti su nenuoširdumu. Tačiau tikrąsias savo baimes geriausiai pažinsite stebėdami savo jausmus, patirtis ir elgesį santykiuose.
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