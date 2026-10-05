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TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Asmenybės testai

Ką pirmiausia pastebite paveikslėlyje? Išduos jūsų silpnąsias puses

2026-10-05 13:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-05 13:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Optinės iliuzijos dažnai priverčia bent trumpam sustoti ir atidžiau pažvelgti į tai, kas slypi prieš akis. Būtent tai, ką žmogus pastebi pirmiausia, kartais naudojama kaip smagus būdas pažvelgti į jo asmenybės bruožus. Šioje iliuzijoje galima įžvelgti net kelis skirtingus vaizdus – nuo vyro veido iki merginos, skaitančios knygą. Tad ką pirmiausia pamatėte jūs?

Optinė iliuzija (nuotr. soc. tinklų)
GALERIJA (30)

Optinės iliuzijos dažnai priverčia bent trumpam sustoti ir atidžiau pažvelgti į tai, kas slypi prieš akis. Būtent tai, ką žmogus pastebi pirmiausia, kartais naudojama kaip smagus būdas pažvelgti į jo asmenybės bruožus. Šioje iliuzijoje galima įžvelgti net kelis skirtingus vaizdus – nuo vyro veido iki merginos, skaitančios knygą. Tad ką pirmiausia pamatėte jūs?

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Teigiama, kad pirmasis pastebėtas vaizdas gali atskleisti kai kurias jūsų stiprybes, tačiau kartu išryškinti ir silpnesnes savybes, rašoma thesun.co.uk.

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(30 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Optinės iliuzijos kasdieniame gyvenime

Jei pirmiausia pamatėte vyro veidą

Jeigu jūsų dėmesį pirmiausia patraukė vyro veidas su tankiais antakiais ir ūsais, tai gali reikšti, kad esate emociškai sveikas ir subalansuotas žmogus.

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Tikėtina, kad į gyvenimo iššūkius žvelgiate stabiliai ir gebate atrasti pasitenkinimą net sudėtingesnėse situacijose.

Taip pat galite būti įkvepianti asmenybė, tačiau prieš išreikšdami savo jausmus aplinkiniams esate linkę juos gerai apgalvoti. Jums svarbu suprasti savo emocijas, o tik tada jomis dalytis su kitais.

Jei pamatėte merginą, skaitančią knygą

Jeigu pirmiausia išvydote merginą, skaitančią knygą, tai gali rodyti jūsų intelektualumą ir smalsumą.

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Tokie žmonės dažnai mėgsta tyrinėti, mokytis naujų dalykų ir kaupti žinias. Jiems patinka gilintis į temas, kurios atrodo įdomios, ir nuolat sužinoti ką nors naujo.

Vis dėlto ši savybė gali turėti ir kitą pusę. Kartais galite būti linkę atmesti temas, kurios jūsų visiškai nedomina. Dėl to gali būti sunkiau priimti ir žmones, kurių pomėgiai ar požiūris skiriasi nuo jūsų.

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Jei pamatėte merginą, laikančią puodelį

Jeigu pirmiausia pastebėjote moterį, laikančią puodelį, tikėtina, kad esate puikus klausytojas.

Aplinkiniams žmonėms gali būti lengva su jumis atsiverti ir papasakoti tai, kas jiems rūpi. Tikėtina, kad mokate išklausyti nepertraukdami ir suteikti kitam žmogui erdvės išsakyti savo mintis bei jausmus.

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Tačiau ši savybė gali turėti ir silpnąją pusę. Jums gali būti sunkiau priimti sprendimus savo gyvenime. Nors kitiems žmonėms galite puikiai padėti apsispręsti, kai reikia pasirinkti pačiam, galite ilgai dvejoti ir stokoti iniciatyvos.

Jei pamatėte vazą su gėlėmis

Jeigu pirmiausia pastebėjote vazą su gėlėmis, jūsų stipriausia savybė gali būti meilė ir gebėjimas matyti gerąsias kitų žmonių puses.

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Tikėtina, kad sutiktuose žmonėse pirmiausia ieškote grožio ir teigiamų savybių. Taip pat galite būti žmogus, kuris stengiasi nesivelti į apkalbas ir mieliau mato gerąją situacijos pusę.

Vis dėlto dėl tokio požiūrio kartais galite nepastebėti įspėjamųjų ženklų. Noras matyti kituose žmonėse tai, kas geriausia, gali priversti ignoruoti tam tikrus signalus, kurie ateityje gali sukelti problemų.

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Jei pirmiausia pamatėte kėdę

Jeigu jūsų akys pirmiausia užfiksavo kėdę, tai gali reikšti, kad į gyvenimą žvelgiate kiek kitaip nei aplinkiniai.

Tikėtina, kad įvairiose situacijose gebate pasiūlyti naują perspektyvą ir pastebėti tai, ko kiti gali nepamatyti. Jūsų požiūris gali būti išskirtinis, o nestandartinis mąstymas padeda ieškoti kitokių sprendimų.

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Tačiau ši savybė turi ir kitą pusę. Jums gali būti sunku ilgą laiką sutelkti dėmesį tik į vieną dalyką. Dėmesį lengvai gali patraukti naujos situacijos, žmonės ar aplinkoje esantys objektai, todėl kartais gali būti sunku užbaigti tai, ką pradėjote.

Šioje iliuzijoje galima įžvelgti net kelis skirtingus vaizdus – nuo vyro veido iki merginos, skaitančios knygą. Tad ką pirmiausia pamatėte jūs? Teigiama, kad pirmasis pastebėtas vaizdas gali atskleisti kai kurias jūsų stiprybes, tačiau kartu išryškinti ir silpnesnes savybes.

Spalio 3 d. Serija 5
Rugsėjo 26 d. Serija 4
Rugsėjo 19 d. Serija 3
Rugsėjo 12 d. Serija 2
Rugsėjo 5 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 38
Gegužės 23 d. Serija 37
Gegužės 16 d. Serija 36
Gegužės 9 d. Serija 35
Balandžio 25 d. Serija 33
Balandžio 25 d. Serija 34
Balandžio 18 d. Serija 32
Balandžio 11 d. Serija 31
Balandžio 4 d. Serija 30
Kovo 28 d. Serija 29
Kovo 21 d. Serija 28
Kovo 14 d. Serija 27
Kovo 7 d. Serija 26
Vasario 28 d. Serija 25
Vasario 21 d. Serija 24
Vasario 14 d. Serija 23
Vasario 7 d. Serija 22
Sausio 31 d. Serija 21
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