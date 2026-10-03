Ką matote paveikslėlyje? Nustebsite, ką tai atskleidžia apie jus

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2026-10-03 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 10:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Mia Yilin socialiniuose tinkluose dažnai dalijasi optinėmis iliuzijomis, kurios, pasak jos, gali atskleisti įvairias žmogaus charakterio savybes. Kiek anksčiau ji pasidalijo žiemos peizažu, kuriame slypi ne viena detalė – vieni pirmiausia pastebi apsnigtą medį, kiti – liūtą. Nors šį kadrą ji paviešino prieš kurį laiką, jis žmones domina iki šiol.

Optinė iliuzija, liūtas (nuotr. Mia Yilin)

Mia Yilin socialiniuose tinkluose dažnai dalijasi optinėmis iliuzijomis, kurios, pasak jos, gali atskleisti įvairias žmogaus charakterio savybes. Kiek anksčiau ji pasidalijo žiemos peizažu, kuriame slypi ne viena detalė – vieni pirmiausia pastebi apsnigtą medį, kiti – liūtą. Nors šį kadrą ji paviešino prieš kurį laiką, jis žmones domina iki šiol.

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Teigiama, kad pirmasis pastebėtas vaizdas gali atskleisti, koks žmogus esate, rašė mirror.co.uk.

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Nuotraukoje matomas apsnigtas medis, tačiau įsižiūrėjus joje galima pastebėti ir liūto atvaizdą.

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Ką pirmiausiai pamatote jūs?

Pasak Mios, tai, ką žmogus pirmiausia pamato optinėje iliuzijoje, gali būti susiję su jo charakteriu.

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„Jei pirmiausia pamatėte medį, žmonėms gali atrodyti, kad iš pradžių esate gana šaltas, tačiau vėliau tampate labai linksmas ir draugiškas.

Kalbant apie meilę, jūs nemėgstate persekioti, esate linkę laukti, kol kiti žengs pirmą žingsnį. Tačiau kai jums kas nors tikrai patinka, jūs pasiaukosite dėl jų ir kovosite, nepaisant to, ką kiti gali manyti“, – aiškino ji.

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Mia taip pat pridūrė: „Kadangi esate labai privatus asmuo, žmonės nuolat domisi jūsų gyvenimu, ir tai daro jus dar patrauklesniu ir įdomesniu.“

Tie, kurie optinėje iliuzijoje pirmiausia išvysta liūtą, anot Mios, pasižymi kitokiomis charakterio savybėmis.

„Jūs nemėgstate ginčytis dėl smulkmenų ir paprastai leidžiate kitiems elgtis savo nuožiūra, kad išvengtumėte konfliktų. Esate labai patikimas ir turite puikius santykius su žmonėmis aplink jus.

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Daugybė nori būti jūsų draugais, esate labai atsparus – niekada neleisite, kad kas nors jus palaužtų. Jūs turite daug tikslų ateičiai ir mėgstate laisvalaikį leisti galvodami apie savo idealų gyvenimą.

Kadangi esate protingas ir darbštus, žinote, kad jūsų svajonės tikrai išsipildys. Apskritai, esate labai stiprus žmogus“, – tikino Mia.

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Optinė iliuzija socialiniuose tinkluose sulaukė šimtų reakcijų. Žmonės komentaruose dalijosi, ką pirmiausia pastebėjo, ir tikino, kad Mios pateikti apibūdinimai juos nustebino savo tikslumu.

Vienas žmogus rašė: „Pamačiau liūtą ir tai buvo 100 procentų tiesa.“

Kitas komentatorius rašė: „Aš pamačiau liūtą. Ačiū, man to reikėjo, tu visiškai teisingai apibūdinai mane.“

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