Ką matote paveikslėlyje? Išduos, ar sugebate save suimti per sunkumus

Tad prieš skaitydami atsakymus pažvelkite į iliustraciją ir pabandykite nuspręsti, ką joje pirmiausia pamatėte, rašoma timesofindia.com.
Pirmiausia atlikite testą
Šį asmenybės testą sukūrė „TikTok“ kūrėja Mia Yilin, socialiniuose tinkluose besidalijanti įvairiais vizualiniais asmenybės testais.
Šioje iliuzijoje į vieną paveikslėlį sujungti du skirtingi elementai. Teigiama, kad tai, kurį iš jų pirmiausia pastebite, gali būti siejama su skirtingomis jūsų charakterio savybėmis.
Tačiau neskubėkite ieškoti atsakymo. Pirmiausia pažvelkite į paveikslėlį ir savęs paklauskite: ką pamačiau pirmiausia – vyro veidą ar ranką?
Dabar sužinokite, ką, pasak testo kūrėjos, gali reikšti jūsų pasirinkimas.
Jei pirmiausia pamatėte vyrą
Jeigu pirmiausia jūsų dėmesį patraukė vyro veidas, Mia teigia, kad tai gali reikšti, jog esate gilus mąstytojas.
Anot jos, tokie žmonės linkę daug analizuoti, domėtis savimi ir savo vidiniu pasauliu. Jie esą natūraliai linkę į savirefleksiją, gerai suvokia savo stipriąsias puses ir vietas, kuriose dar norėtų patobulėti.
Šiai žmonių grupei, pasak testo kūrėjos, taip pat svarbu nepamiršti būti sau geriems. Nors jie gali daug galvoti apie savo elgesį ir sprendimus, nereikėtų pamiršti, kad niekas nėra tobulas.
Jei pirmiausia pamatėte ranką
Jeigu pirmiausia pastebėjote ranką, testo kūrėja tai sieja su gebėjimu spręsti problemas.
Teigiama, kad tokie žmonės gana gerai susidoroja su spaudimu ir sudėtingose situacijose gali greitai ieškoti išeities. Kai aplinkybės tampa sunkios, jie esą moka susikaupti ir įveikti iškilusias kliūtis.
Vis dėlto ši savybė turi ir kitą pusę. Anot Mios, tokie žmonės kartais gali pernelyg ilgai svarstyti dėl mažų ir nereikšmingų sprendimų. Pavyzdžiui, net paprastas klausimas, kur šiandien pavalgyti, gali virsti ilgomis svarstybomis.
Svarbu paminėti, kad tokie optinių iliuzijų asmenybės testai yra pramoginio pobūdžio. Tai, ką žmogus pirmiausia pastebi paveikslėlyje, nėra patikimas būdas moksliškai nustatyti jo asmenybę ar charakterį.
Vis dėlto tokie testai gali būti smagus būdas pažvelgti į save ir palyginti savo pasirinkimą su draugų ar artimųjų atsakymais.