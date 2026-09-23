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Raskite paveikslėlyje besislepiančią pelę: pavyks akyliausiems

2026-09-23 14:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 14:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ar esate atidūs? Pateikiame jums užduotį, kuri padės šią savybę pasitikrinti. Štai čia matote paveikslėlį, kuriame reikės per 13 ar mažiau sekundžių aptikti pasislėpusią pelę.

Raskite paveikslėlyje besislepiančią pelę: pavyks akyliausiems (nuotr. facebook.com)

Ar esate atidūs? Pateikiame jums užduotį, kuri padės šią savybę pasitikrinti. Štai čia matote paveikslėlį, kuriame reikės per 13 ar mažiau sekundžių aptikti pasislėpusią pelę.

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Paveikslėlyje vaizduojama įprasta animuota virtuvė, joje stovi kavos aparatas, prie lango padėti vėstantys sausainiai. Tačiau čia slepiasi viena detalė, kurią pastebi retas, rašo thesun.co.uk.

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Turite tik 13 sekundžių

Atidžiai pažvelkite į šį paveikslėlį, nes jūsų užduotis – rasti, kur slepiasi pelė. Ar pastebėsite graužiką, kuris pavogė sausainį?

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Teigiama, kad tik vienam procentui žmonių pavyksta rasti pelę per nustatytą laiką. O tam jūs turite vos 13 sekundžių. Ar sugebėsite ją rasti?

Reikia užuominos? Į stalviršius žiūrėti neverta, nes ieškomas graužikas slepiasi kitur. Jei norisi palengvinimo, žvilgsnį sukoncentruokite į spinteles ir lentynas.

Jei nepavyksta rasti, kur slepiasi pelė, nesijaudinkite, nes žemiau pateikiame atsakymą, kuriame ji apibraukta raudonai.

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