Raskite paveikslėlyje besislepiančią pelę: pavyks akyliausiems

Paveikslėlyje vaizduojama įprasta animuota virtuvė, joje stovi kavos aparatas, prie lango padėti vėstantys sausainiai. Tačiau čia slepiasi viena detalė, kurią pastebi retas, rašo thesun.co.uk.
Turite tik 13 sekundžių
Atidžiai pažvelkite į šį paveikslėlį, nes jūsų užduotis – rasti, kur slepiasi pelė. Ar pastebėsite graužiką, kuris pavogė sausainį?
Teigiama, kad tik vienam procentui žmonių pavyksta rasti pelę per nustatytą laiką. O tam jūs turite vos 13 sekundžių. Ar sugebėsite ją rasti?
Reikia užuominos? Į stalviršius žiūrėti neverta, nes ieškomas graužikas slepiasi kitur. Jei norisi palengvinimo, žvilgsnį sukoncentruokite į spinteles ir lentynas.
Jei nepavyksta rasti, kur slepiasi pelė, nesijaudinkite, nes žemiau pateikiame atsakymą, kuriame ji apibraukta raudonai.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt