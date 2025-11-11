Ši optinė iliuzija suglumino tūkstančius: ar pastebėsite, kas čia ne taip?

Diskusijos kilo ne tik tarp paprastų vartotojų, bet ir tarp specialistų, kurie aiškina, kodėl mūsų smegenys gali būti taip lengvai apgautos. Vienas internautas šią iliuziją netgi pavadino „galutine optine iliuzija“, rašoma mirror.co.uk.
Dvi skirtingos spalvos – ar tikrai?
„Reddit“ paskelbta iliuzija yra padalinta į dvi vertikalias dalis: kairėje pusėje matomas mėlynas rutulys geltoname fone, padengtas violetinių taškų raštu, o dešinėje – žalias apskritimas violetiniame fone su geltonų taškų raštu.
Tačiau, kaip teigiama įrašo pavadinime, abu rutuliai yra tos pačios spalvos. Būtent šis teiginys ir sukėlė didžiausią sumaištį.
Vienas komentatorius piktinosi: „Pf ne, jie nėra vienodi! Kairėje esantys rutuliai yra violetiniai, dešinėje – geltoni. Komentatorius akivaizdžiai yra daltonikas.“
Kitas vartotojas pridūrė: „Jie akivaizdžiai nėra tos pačios spalvos. Mane gana glumina visi žmonės, kurie teigia, kad jie yra tos pačios, naudodamiesi įvairiausiomis programomis. Kodėl tiek daug žmonių teigia, kad patikrino ir mato tas pačias spalvas?“
Vis dėlto dalis komentatorių peržiūrėjo didesnės raiškos vaizdą ir pripažino, kad spalvos iš tiesų identiškos, tik mūsų akys jų taip nebesuvokia dėl konteksto.
„Atrodo, kad spalvos yra tos pačios. Arba bent jau aš nematau skirtumo akimis. Efektas taip pat nėra toks įspūdingas, kaip šiame įraše“, – rašė vienas vartotojas.
Kodėl akys apgauna?
Kitas komentatorius išaiškino iliuzijos esmę:
„Spalva niekada neegzistuoja vakuume, ji visada egzistuoja santykyje su kažkuo kitu, todėl ta pati spalva niekada neatrodo tokia pati, nes keičiasi kontekstas.“
Regėjimo suvokimo specialistas pridūrė mokslinį paaiškinimą:
„Turiu regėjimo suvokimo daktaro laipsnį – tai, ką rodo tokie dalykai, yra tai, kad regėjimas nėra susijęs su šviesos bangos ilgių aptikimu. Svarbu išsiaiškinti, koks paviršius atspindi tą šviesą.
Ta pati rausva šviesa gali atsispindėti nuo žalio pomidoro saulėlydžio metu ir nuo raudono pomidoro vidurdienį. Tai, kad pati šviesa yra raudona, nėra labai tikslu.“
Pasak jo, mūsų smegenys vertina ne tik pačią spalvą, bet ir aplinkos tonus, todėl tai, kas iš tiesų yra vienoda, atrodo skirtinga.
„Saulėlydžio metu kraštovaizdis apskritai yra nusėtas raudona šviesa. Jūsų smegenys, spręsdamos, kaip atrodo pomidoras, iš esmės atims tą vidutinį raudonumą.
Būtent tai ir vyksta su dešinėje esančiu kamuoliuku iliuzijoje – jis yra rausvai raudoname lauke, todėl atėmus tą spalvą jis atrodo ypač žalias.
Kairėje esantis kamuoliukas yra geltoname lauke, todėl jis nutolsta nuo geltono ir atrodo labiau mėlynas.“
