  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Asmenybės testai

Ką paveikslėlyje pamatėte pirmiausia? Nustebsite, ką tai išduos apie jus

2025-11-09 13:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-09 13:00

Ar galite patikėti, kad vienas paveikslėlis gali atskleisti jūsų asmenybę? Socialiniame tinkle „TikTok“ išpopuliarėjęs optinės iliuzijos testas dabar užkariauja viso pasaulio internautų dėmesį. Viskas, ką reikia padaryti – pažvelgti į vieną intriguojantį vaizdą ir atsakyti į klausimą: ką pamatėte pirmiausia – triušį ar antį?

Optinė iliuzija (nuotr. TikTok)

0

Šis pasirinkimas, pasak testą pristatančios „TikTok“ vartotojos Mios Yilin, gali parodyti, ar esate labiau intelektualus, ar žavesio kupinas žmogus. Skamba paprastai, tačiau rezultatai gali nustebinti net ir pačius skeptiškiausius, rašoma hindustantimes.com.

Triušis ar antis? Ką matote pirmiausia?

Paveikslėlyje matyti balta figūra virš vandens paviršiaus – iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad ji gali būti tiek anties atspindys, tiek virš vandens plaukiojantis triušis.

Tai, ką jūsų akys ir smegenys atpažįsta pirmiausia, gali daug atskleisti apie jūsų vidinį pasaulį.

Tie, kurie pirmiausia pamato antį, dažniausiai pasižymi racionaliu, analitiniu mąstymu ir smalsumu žinioms.

Tuo metu žmonės, kuriems pirmiausia pasirodo triušis, dažniausiai būna žaismingi, socialūs ir kupini gyvybingumo.

Ką reiškia, jei pirmiausia pamatėte antį?

Pasak M. Yilin, žmonės, kurie iškart pamato antį, yra tikri mokymosi entuziastai. Jie vertina prasmingus pokalbius, gilinasi į temas, kurios plečia jų akiratį, ir nemėgsta paviršutiniškų diskusijų.

Tokie asmenys dažnai pasineria į knygas, dokumentinius filmus ar kitus intelektualinius užsiėmimus.

Jie mėgsta mąstyti, analizuoti ir dažnai būna tie, kurie kitų akyse atrodo itin išmintingi.

Ką reiškia, jei pirmiausia pamatėte triušį?

Tuo metu tie, kurie pirmiausia pamato triušį, dažniausiai yra bendravimo sielos – energingi, žavūs ir visuomet traukiantys kitus savo charizma.

Jie lengvai užmezga ryšius su žmonėmis, spinduliuoja pozityvumą ir geba pakelti nuotaiką aplinkiniams.

Vis dėlto, po šiuo gyvybingumu dažnai slypi ir jautresnė pusė – tokie žmonės kartais linkę į savistabą, apmąstymus ar net nerimo momentus.

Optinės iliuzijos ne tik smagiai patikrina jūsų smegenų darbą, bet ir padeda geriau pažinti save. Šie testai atskleidžia, kaip mūsų protas interpretuoja vaizdus ir kodėl skirtingi žmonės tame pačiame paveiksle mato visai kitus dalykus.

Be to, tokie iššūkiai lavina kūrybiškumą, dėmesio sutelkimą bei vaizduotę. Tad pažvelkite dar kartą – ką pamatėte pirmiausia: triušį ar antį? Galbūt atsakymas jus nustebins labiau, nei manėte.

Vis tik atminkite, kad tai – pramoginio pobūdžio turinys, o ne psichologija paremtas asmenybės testas.

