TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ką matote paveikslėlyje? Akimirksniu išduos visą tiesą apie jus

2025-10-22 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 16:15

Optinių iliuzijų testai socialiniuose tinkluose tapo tikru fenomenu – jie žada per kelias akimirkas atskleisti žmogaus asmenybės paslaptis. Tai tarsi psichologijos ir meno sintezė, kur vienas vaizdas gali pasirodyti skirtingas priklausomai nuo to, kas į jį žiūri. Tokie testai, nors ir pramoginio pobūdžio, intriguoja žmones visame pasaulyje, nes leidžia pažvelgti į save iš netikėtos perspektyvos.

Optinė iliuzija (nuotr. TikTok)

Optinių iliuzijų testai socialiniuose tinkluose tapo tikru fenomenu – jie žada per kelias akimirkas atskleisti žmogaus asmenybės paslaptis. Tai tarsi psichologijos ir meno sintezė, kur vienas vaizdas gali pasirodyti skirtingas priklausomai nuo to, kas į jį žiūri. Tokie testai, nors ir pramoginio pobūdžio, intriguoja žmones visame pasaulyje, nes leidžia pažvelgti į save iš netikėtos perspektyvos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šį kartą socialiniame tinkle „TikTok“ išpopuliarėjo Mios Yilin pasidalytas paveikslėlis, kuris, anot jos, gali atskleisti giliausią žmogaus nesaugumo jausmą. Vien žvilgsnis į iliuziją gali parodyti, kas žmogų labiausiai slegia viduje, rašoma timesofindia.com.

Kaip atlikti testą?

Norint išbandyti šį testą, tereikia trumpam užsimerkti, atsipalaiduoti ir tada pažvelgti į paveikslėlį. Jame galima pamatyti žmogaus akį arba duobę, apsuptą medžių.

Tai, ką pamatysite pirmiausia, atskleidžia, kokie nesaugumai ir emocijos slypi jūsų viduje.

Jei pirmiausia pamatėte duobę:

Jei jūsų dėmesį pirmiausia patraukė duobė, apsupta medžių, tai rodo, kad esate labai jautrus žmogus, kuriam itin svarbi kitų nuomonė.

„Jūs mėgstate įtikti žmonėms ir jums patinka draugauti ar būti apsuptam žmonių – dėl to jums taip pat sunku nustatyti sveikas ribas su kitais arba apginti save, kai to reikia“, – aiškina Mia.

Tokie žmonės dažnai ilgai galvoja apie kitų pasakytas pastabas ar kritiką.

„Kartais, net kai kiti žmonės netyčia pasako šiek tiek įžeidžiančią pastabą, apie tai galvosite visą likusią dienos dalį... Jus lengvai veikia kiti žmonės ir jums sunku priimti sprendimus“, – priduria ji.

Šis testas rodo, kad švelnumas ir empatija yra jūsų stiprybė, tačiau kartu tai gali būti ir silpnoji vieta – ypač kai kalbama apie savęs vertinimą.

Jei pirmiausia pamatėte akį:

Tuo tarpu jei pirmiausia pastebėjote akį, tai reiškia, kad esate nerimastingas žmogus, dažnai galvojantis apie ateitį ir net tuomet, kai gyvenimas klostosi gerai, negalite visiškai atsipalaiduoti.

„Jūs labai sunkiai dirbate ir žmonės jumis žavisi dėl to, kaip ir jūsų kūrybiškumu. Tačiau jums reikia stabtelėti ir apmąstyti, kad šiek tiek labiau įvertintumėte smulkmenas gyvenime“, – aiškino Mia.

Tokiems žmonėms būdingas emocinio saugumo trūkumas.

„Jūs esate žmogus, kuriam trūksta saugumo jausmo ne finansiškai, o emociškai. Net jeigu jums sekasi neblogai, dažnai jaučiate didelį nerimą dėl ateities...

Norite labai patobulinti savo gyvenimą, bet tuo pačiu metu pokyčiai verčia jus jaustis nepatogiai ir jūs verčiau liktumėte savo komforto zonoje“, – teigė ji.

