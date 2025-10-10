Ši optinė iliuzija internautus veda iš proto: ar matote apskritimus?

Internete vėl išpopuliarėjo sena, bet vis dar stulbinanti optinė iliuzija, vadinama „Apskritimų siena“ arba „Skrynios iliuzija“. Vaizdas atrodo kaip paprasta juodai baltų dryžuotų langelių siena, tačiau joje, kaip teigiama, paslėpti net 16 apskritimų, rašoma mirror.co.uk.
Iliuzija, dėl kurios internautai kraustosi iš proto
„Reddit“ tinkle vienas vartotojas pasidalino šiuo galvosūkiu, rašydamas: „Sena, bet viena geriausių iliuzijų – apskritimų siena.“
Nors paveikslėlis atrodo paprastas, daugelis žmonių prisipažįsta, kad negalėjo pamatyti apskritimų, kad ir kiek ilgai į jį žiūrėtų.
Oldie but goodie, one of the very best illusions, a wall of circles.
Komentarų skiltyje internautai dalijosi savo reakcijomis ir patarimais, kaip įminti šią vizualinę mįslę.
Vienas vartotojas rašė: „Tai buvo erzinanti iliuzija. Esu matęs šią iliuziją anksčiau ir žinojau, kaip ji veikia, bet man vis tiek prireikė visos minutės, kol pamačiau apskritimus, nors jie neįtikėtinai akivaizdūs, kai juos jau pamatai.“
Kitas pridūrė: „Jau apie 20 minučių žiūriu į paveikslėlį ir visiškai nematau jokių apskritimų.“
Kaip pamatyti paslėptus apskritimus?
Tiems, kuriems sunkiai sekasi, vienas vartotojas pasiūlė veiksmingą metodą:
„Jei naudojate telefoną, laikykite jį prie akių, žiūrėdami į vaizdą. Lėtai atitraukite telefoną nuo akių, stengdamiesi nefokusuoti. Tada turėtumėte matyti apskritimus. Tai vienintelis būdas.“
Dar vienas internautas patikino skeptikus:
„Tie, kurie tuo abejoja – tai tikrai veikia. Man prireikė laiko, nors buvau įsitikinęs, kad tai neveikia, bet galiausiai viskas suveikė ir paveikslėlyje atsirado tinklelis su apvaliais apskritimais.“
Vis dėlto ne visi buvo tokie sėkmingi. Vienas žmogus prisipažino: „Manau, kad mano akys sugedusios... Matau tik kvadratus, kad ir ką daryčiau.“
Kodėl kai kurie žmonės nieko nemato?
Pasak Sidnėjaus universiteto Psichologijos mokyklos docento Alexo Holcombe'o ir doktorantės Kim Ransley, mūsų smegenys dažnai „klaidina“ mus, kai kalbama apie paslėptus vaizdus.
„Daugumai žmonių iš pradžių dominuoja grupavimas į stačiakampius. Taip gali būti todėl, kad stačiakampiai mūsų kasdienėje aplinkoje dažnai yra labiau paplitę nei apskritimai, todėl smegenys pirmenybę teikia grupavimui, kuris sukuria stačiakampes formas.“
Štai kodėl mūsų protas iš pradžių mato tik langelius ir linijas, o ne paslėptus apskritimus – smegenys automatiškai renkasi įprastesnį vaizdą.
Optinės iliuzijos, tokios kaip ši, ne tik smagiai supainioja mūsų regėjimą, bet ir lavina smegenų gebėjimą apdoroti vizualinę informaciją.
Tad jei pavyko pamatyti visus 16 apskritimų – sveikiname, jūsų regėjimas ir dėmesio koncentracija išties verti snaiperio vardo.
Jei dar ne – pabandykite dar kartą, atitraukite akis, pakeiskite žiūrėjimo kampą... ir stebuklas gali įvykti prieš jūsų akis.
