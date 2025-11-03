Ši nuotrauka prajuokino tūkstančius: ar pastebėsite, kas čia ne taip?

Vaizdas privertė tūkstančius socialinių tinklų vartotojų juoktis ir spėlioti, kas iš tiesų vyksta kadre, rašoma mirror.co.uk.
Iš pirmo žvilgsnio – nieko neįprasto
Kaip ir daugelis panašių vaizdų, šis gimė socialinėje platformoje „Reddit“. Nuotraukoje matyti draugų grupė, pozuojanti laive.
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai paprastas atostogų kadras, tačiau vartotojai netruko pastebėti detalę, privertusią visus kvatotis.
„Ta nejauki akimirka, kai jūsų drabužių raštas sukuria iliuziją, lyg mažas vyrukas jotų ant jūsų kaip ant arklio“, – buvo parašyta prie nuotraukos.
Tiesa, iliuzijos esmė slypi moters aprangoje – drabužio raštas ir vyro, sėdinčio šalia, kūno padėtis sukuria komišką įspūdį, tarsi vyrukas jodinėtų ant jos nugaros. Būtent ši detalė ir „sprogdino“ internetą.
Forume, kuriame yra net 197 tūkst. narių, vienas vartotojas šmaikščiai pridūrė: „Jei kapitonas Crunchas vairuotų laivą...“
Reakcijos internete – nuo juoko iki sumišimo
Nuotrauka sulaukė beveik 600 teigiamų balsų ir daugybės komentarų. Vienas vartotojas rašė: „Kaip juokinga“.
Nors daugelis į iliuziją reagavo su humoru, kai kurie prisipažino, kad jiems prireikė kelių sekundžių, kol suprato, kas čia ne taip.
Tokie vaizdai tik dar kartą įrodo, kaip lengva apgauti mūsų smegenis – juk kartais net paprastas drabužio raštas gali sukurti įspūdį, kurio iš tiesų nėra.
Kaip veikia optinės iliuzijos?
Optinės iliuzijos apgauna smegenis, priversdamos jas neteisingai interpretuoti informaciją, gaunamą iš akių. Tai vyksta todėl, kad mūsų protas naudoja vadinamuosius „trumpuosius kelius“, siekdamas greitai apdoroti gaunamus vaizdinius duomenis.
Iliuzijos dažnai remiasi perspektyva, šviesa, spalvomis ir raštais, dėl kurių smegenys sukuria skirtingus suvokimus apie tą patį objektą. Dėl to atsiranda vizualiniai trikdžiai, kai atrodo, kad matome tai, ko realiai nėra.
Kai kurie tokie vaizdai – juokingi ir skirti pramogai, tačiau kiti pasitelkiami ir rimtesniems tikslams: gerinti kognityvinius gebėjimus, dėmesio sutelkimą ir vizualinį suvokimą.
Tai ne pirmas kartas, kai internete išpopuliarėjo iliuzija, privertusi žmones suglumti. Šis pavyzdys tik dar kartą primena, kad mūsų smegenys – nuostabiai galingos, bet kartu lengvai apgaunamos.
