Ką paveikslėlyje pastebėjote pirmiausia? Štai ką tai pasako apie jūsų asmenybę

Tačiau prieš skaitant interpretaciją verta pirmiausia pažvelgti į paveikslėlį ir įsidėmėti, ką jame pastebite jūs, rašoma timesofindia.com.
Ką paveikslėlyje pamatėte pirmiausia?
Šį optinės iliuzijos testą socialiniame tinkle „TikTok“ paskelbė kūrėja Mia Yilin, savo paskyroje besidalijanti įvairiais asmenybės testais, paremtais optinėmis iliuzijomis.
Vaizdo įraše parodomas vienas paveikslėlis, kuriame galima įžvelgti du skirtingus vaizdus – debesį arba žuvį. Žiūrovų paprašoma atkreipti dėmesį į tai, ką jų akys užfiksuoja pirmiausia.
Pasak testo autorės pateikiamos interpretacijos, pirmasis pastebėtas vaizdas gali būti siejamas su tam tikrais žmogaus charakterio bruožais.
Žinoma, tokie internetiniai testai yra skirti pramogai, o ne moksliškai įvertinti žmogaus asmenybę.
Vis dėlto būtent dėl netikėtų ir kartais labai taiklių interpretacijų jie socialiniuose tinkluose sulaukia nemažai dėmesio.
Taigi, ką pirmiausia pamatėte jūs – debesį ar žuvį? Atsakymus, ką gali reikšti jūsų pasirinkimas, rasite kituose puslapiuose.