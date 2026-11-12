Ketvirtadienio horoskopas: atskleidė, kas laukia Zodiako ženklų

Šiandien iki pietų gali būti daugiau emocinio jautrumo ir nepasitikėjimo, tačiau vėliau sustiprės noras suprasti, kodėl tam tikros problemos kartojasi ir ką reikėtų keisti. Diena palanki mokymuisi, tyrinėjimui, sudėtingų klausimų sprendimui ir ankstesnių darbų užbaigimui, tačiau radikalius sprendimus santykiuose ar finansuose geriau priimti neskubant. Popiet palankesnės galimybės gali atsiverti Avinams, Dvyniams, Liūtams, Mergelėms, Šauliams ir Žuvims. Daugiau atsargumo antroje dienos pusėje gali prireikti Jaučiams, Skorpionams ir Ožiaragiams.
Jeigu naktį sapnavote medžio šaknis, iškastą duobę, seną namą, griūvančią sieną ar ieškojote pamesto daikto, tai gali simbolizuoti norą suprasti tikrąją problemos priežastį ir atsisakyti to, kas trukdo judėti pirmyn.
Palanku gilintis į sudėtingus klausimus, ieškoti užsitęsusių problemų priežasčių, mokytis, peržiūrėti ankstesnius sprendimus ir užbaigti darbus, kuriems reikia kruopštumo. Taip pat verta skirti laiko dvasinei praktikai, pokalbiams su patyrusiais žmonėmis ir ilgalaikių tikslų apmąstymui, tačiau svarbias naujas pradžias bei radikalius gyvenimo pokyčius geriau atidėti.
Šiandien palanki spalva yra garstyčių geltona.
Palankus aksesuaras – nedidelis medinis pakabukas.
AVINAS
Iki pietų gali tekti spręsti jautresnius finansinius ar asmeninius klausimus, kuriems reikės daugiau kantrybės. Vėliau gali sustiprėti noras mokytis, ieškoti naujų žinių arba iš naujo įvertinti savo gyvenimo tikslus. Profesinėje veikloje naudinga pasidomėti galimybėmis tobulinti kvalifikaciją ar grįžti prie anksčiau atidėto sumanymo. Finansiniuose reikaluose verta atsargiau vertinti išlaidas kelionėms ir mokymuisi, ypač jeigu sprendimas priimamas spontaniškai. Santykiuose su artimaisiais gali išryškėti skirtingas požiūris į tradicijas, įsitikinimus ar bendrus ateities planus. Stenkitės nebandyti visų įtikinti savo teisumu ir palikite vietos kitokiai nuomonei. Dienos pabaigoje daugiau pasitenkinimo suteiks prasminga veikla ir galimybė pažvelgti į savo problemas iš platesnės perspektyvos.
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