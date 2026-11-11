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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Trečiadienio horoskopas: atskleidė, kas laukia Zodiako ženklų

2026-11-11 06:01 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-11 06:01
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Lapkričio 11 d. horoskopas: noras viską kontroliuoti gali atsisukti prieš jus.

Horoskopas, astrologija (nuotr. 123rf.com)

Lapkričio 11 d. horoskopas: noras viską kontroliuoti gali atsisukti prieš jus.

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Šiandien gali sustiprėti atsakomybės jausmas, noras kontroliuoti aplinkybes ir greičiau išspręsti seniai susikaupusias problemas, tačiau emocijos ne visada padės priimti tinkamiausią sprendimą. Diena palanki sudėtingų klausimų nagrinėjimui, dokumentų tikslinimui, ankstesnių darbų užbaigimui ir patirtimi pagrįstiems sprendimams, tačiau svarbu vengti ginčų dėl autoriteto bei neapgalvotų pažadų. Palankesnės galimybės gali atsiverti Jaučiams, Liūtams, Skorpionams, Ožiaragiams, Vandeniams ir Žuvims. Daugiau atsargumo gali prireikti Avinams, Dvyniams ir Šauliams. 

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Jeigu naktį sapnavote aukštą bokštą, karalių, viršininką, raktų ryšulį ar saugomą brangenybę, tai gali simbolizuoti atsakomybę, norą apsaugoti tai, kas jums svarbu, arba poreikį susigrąžinti savo gyvenimo kontrolę. 

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Palanku spręsti anksčiau atidėtus sudėtingus klausimus, tikslinti sutartis, peržiūrėti finansinius įsipareigojimus ir užbaigti darbus, kuriems reikia patirties bei kruopštumo. Taip pat verta mokytis, pasitarti su patikimais specialistais, skirti laiko dvasinei praktikai ir ramiai aptarti santykių problemas, tačiau svarbias naujas pradžias geriau atidėti. 

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Šiandien palanki spalva yra tamsiai violetinė. 

Palankus aksesuaras – klasikinis žiedas su akmeniu. 

AVINAS

Šiandien gali išryškėti klausimai, susiję su bendrais pinigais, skolomis ar kitais finansiniais įsipareigojimais. Gali tekti iš naujo peržiūrėti sutartį arba išsiaiškinti aplinkybes, apie kurias anksčiau neturėjote pakankamai informacijos. Profesinėje veikloje svarbu vengti ginčų dėl atsakomybės, ypač jeigu jaučiate, kad jūsų pastangos nepakankamai vertinamos. Finansiniuose reikaluose geriau nerizikuoti ir nepasikliauti vien žodiniais pažadais. Santykiuose gali sustiprėti įtarumas arba noras sužinoti tai, ką kitas žmogus linkęs nutylėti. Šeimos aplinkoje stenkitės nepriimti svarbių sprendimų vien dėl susierzinimo ar nusivylimo. Daugiau aiškumo suteiks ramus faktų patikrinimas ir gebėjimas atskirti tikras problemas nuo asmeninių nuogąstavimų.

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