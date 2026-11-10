Aušros Maldeikienės marti Agnė Turskienė atskleidė, koks mylimasis Matas yra iš tiesų: „Kaip jis taip...“

Laidoje ji plačiau papasakojo apie sudėtingos srities pasirinkimą, santykius su širdies draugu Matu, užsiminė apie buvusią santuoką ir paslaptingai prabilo apie ateitį.
Rinkosi kuo sudėtingesnę sritį
N. Šulija tradiciškai pokalbiuose su laidos svečiais nagrinėja jų astrologinius portretus. Pasak jo, po Vėžio ženklu gimusiems žmonėms, kaip Agnė, saugumas, o ypač vaikų saugumas, yra pamatinis akmuo.
Agnė taip pat pridėjo, kad tokios srities pasirinkimą lėmė ir noras įveikinėti iššūkius, mokytis ko nors naujo.
„Dėl ko aš atėjau į šią sritį? Turbūt tikroji tiesa, kad man visada reikia nesibaigiančių iššūkių. Keliolika metų praleidau turėdama verslą švietimo srityje... Žinote, kai būna, kad, atrodo, išsisemi, padarai viską, ką norėjai ir tau reikia kažko naujo, nepatirto, kas tave vežtų.
Aš ieškojau kuo sudėtingesnės srities, todėl nusprendžiau pasukti į šį sektorių. Kadangi man to neužteko, nusprendžiau išsiprofiliuoti į kibernetinį saugumą, kuris dažnai kitiems skamba kaip iš kitų materijų. Ir iš tikrųjų taip, tai yra labai sudėtinga.
Aš supratau viena: jei aš pasirenku savo gyvenime nuosekliai eiti viena sritimi, ta sritis man privalo būti tokia, kad kiekvieną dieną būtų kažkas naujo, galėčiau mokytis, kad toje srityje prabūčiau jau iki senatvės. Ta kryptis nusistatė man būnant dvidešimt kelerių. Į IT nusprendžiau sukti būdama apie 23-ejų“, – pasakojo moteris.
Išskirtinis charakteris
Išgirdęs tokius pašnekovės žodžius, N. Šulija neslėpė nuostabos ir nurodė, kad Agnė savo astrologiniame profilyje turi įdomią ženklų kombinaciją.
„Ką aš girdžiu – mes turime labai retą Vėžių porūšį. Iš tikrųjų, grubiai kalbant, yra dvylika Vėžio ženklo rūšių. Saulė gimimo metu buvo Vėžio ženkle – Vėžys, o Vėžio vadovas Mėnulis galėjo būti bet kuriame iš dvylikos ženklų. Jūsų gimimo metu Mėnulis buvo Ožiaragio ženkle – užsispyręs, atkaklus, tikslo siekiantis Vėžys“, – paaiškino jis.
A. Turskienė sutiko su tokiu pastebėjimu bei pridūrė, kad turi ir Vėžiui būdingo jautrumo.
„Tikrai apie mane. Man netrūksta užsispyrimo. Kai jau einu link tikslo – jau nebent tik žemė prasiskirtų... <...>
Bet aš turiu daug jautrumo. Dėl to ir vaikų tema kibernetiniame saugume yra jautri, nes esu pati mama, bet pasireiškia ir mano tam tikros kitos savybės. Aš kartais jautriai reaguoju. Pavyzdžiui, man svarbus valstybės saugumas, man jautru vaikų saugumas... Čia gavosi mano užsispyrimo ir Vėžio jautrumo derinys“, – teigė ji.
Atsakė, ar žmones gali pakeisti robotai
Vėliau pokalbis pasisuko ir apie šių dienų aktualijas. Laidos vedėjui pasiteiravus kibernetinio saugumo ekspertės apie technologijų ateitį, ši pažėrė įdomių faktų apie tai, ar gali dirbtinis intelektas ir robotika perimti žmonių darbus.
„Iš tikrųjų mes norite įsivaizduoti, kad pilnai kontroliuojame technologijas, ir šiai dienai taip ir yra. Neseniai buvo atliktas tyrimas, ten buvo simuliacija, kiek procentaliai dabartinių darbo vietų gali paveikti dabartinis dirbtinis intelektas. Tai buvo jau labai didelė dalis profesijų. Dabar prie tyrimo pridėjo ir robotiką – galimas daugiau bei 80 proc. sričių padengimas.
Ką tai sako? Kad daugiau nei 80 proc. profesijų su šiomis dvejomis technologijomis galės būti pilnai padengtos. Čia dabar problema yra tokia, kad kol kas to padaryti neapsimoka, nes technologija yra brangi. Bet kai bus sumažinta kaina, tai bus apsimoka, tuomet – gal ir taip.
Bet kas ten žino... Aš labai tikiuosi, kad žmogus nepaleis kontrolės. Gerai, gal pakeis mūsų darbo vietas, bet per tą laiką mes gal galėsime atostogauti“, – juokėsi kibernetinio saugumo ekspertė.
Buvę ir dabartiniai santykiai
Po diskusijos apie dabartines technologijas, A. Turskienė prabilo apie jai rūpimą klausimą: „Man visada buvo klausimas, kiek yra svarbus Zodiako ženklų suderinamumas, pavyzdžiui, porose?“
„Labai svarbu. Čia yra ištisa astrologijos disciplina, kartu yra taisyklės, kurios jau senokai galioja ir jų niekas nepaneigia. Senovės arabai sakė, to paties zodiako ženklo yra tokie, kurie stovi vienas už kito – jie žiūri ta pačia kryptimi, reikia tik išsirinkti, kuris bus pirmas.
Tie, kurie yra gerai tarpusavyje derantys, yra trečiam ženkle nuo pirmo ženklo. Kalbant apie Vėžį, tai yra Mergelė ir Jautis.
Taip pat, tie, kurie yra tos pačios stichijos. Vandens ženklai – Vėžys, Skorpionas ir Žuvys.
O tie, kurie yra tiesiai vienas priešais kitą, yra ženklai opozicijoje. Tame santykyje yra svarbu leisti kalbėti kitam. Tai panašu į svarstykles, kurios yra permestos per pagalį: tai vienas, tai kitas... Jei kartu – viskas baigiasi. Mano stebėjimai leidžia įžvelgti, kad priešingi ženklai gali būti kartu, bet galiausiai tos priešingybės laimi. Aišku, esu matęs ir kur tai viena kitą papildo“, – dalijosi vyras.
Tokie astrologo žodžiai privertė laidos viešnią prisiminti buvusius santykius.
„Mano opozicija yra Ožiaragis. Mano buvęs vyras buvo Ožiaragis... Labai daug suprantu, apie ką jūs kalbat“, – sakė Agnė.
Pastebėjusi, kad jos astrologiniame portrete susitinka Ožiaragis ir Vėžys, moteris prabilo ir apie dabartinį mylimąjį M. Maldeikį. Agnė sakė, kad dabartiniame savo santykių etape stebisi širdies draugo gebėjimu prisitaikyti ir palaikyti balansą.
„Čia yra vyrui iššūkis, kaip su tokia moterimi gyventi, nes, kaip aš sakau, Matas taip idealiai išlaviravo. Aš dar prieš kelias dienas pagalvojau: kaip jis taip sugebėjo išlaviruoti su mano asmenybe? Nes jis palaiko ir mano jautrią pusę, o kartais paima tvirtai ir balansuoja idealiai. Išbalansuoja tai, apie ką jūs kalbat“, – šyptelėjo pašnekovė.
Užsiminė apie ateitį
Kalbėdamas apie ateitį, N. Šulija kibernetinio saugumo ekspertei naujų vėjų darbo srityje nežadėjo. Anot jo, vyraus stabilumas.
„Profesijos ir karjeros srityje jokių ypatingų rodiklių nėra, reiškiasi, jūs tęsite tai, ką darote dabar. Vadinasi, mes paleisime jus klestėti“, – pasakojo astrologas.
Tai išgirdusi A. Turskienė mįslingai užsiminė apie savo svarstymus ateities planams.
„Jūs sakote, kad pas mane dabar yra ramybės ir stabilumo etapas daugelyje sričių, kad neturėtų vykti daug pasikeitimų. Jeigu aš, pavyzdžiui, dabar svarstau gyvenime daryti pokytį dabar gyvenime ar nedaryti ir stabiliai laikytis, turbūt pagal tai, ką girdžiu, man reikia stabilumo, kryptingumo?“ – klausė moteris.
„Šiuo metu balsuočiau už stabilumą“, – patikino N. Šulija.
Visas pokalbis – straipsnio viršuje.
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