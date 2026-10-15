Agnė Turskienė pateko į eismo įvykį Vilniuje

Agnė skubėjo nuraminti visus gerbėjus bei artimuosius, patikindama, kad pati incidento metu nenukentėjo, o įvykio scenarijus Lietuvoje – itin atpažįstamas daugeliui vairuotojų.
Pateko į eismo įvykį
Socialiniame tinkle „Instagram“ Agnė kalbėjo:
„Viskas yra gerai. Ganėtinai tradicinė situacija Lietuvoje, kai kažkas neadekvačiai staigiai sustabdo prieš tave ir tu spėji sustabdyti, bet tas, kas yra už tavęs nebespėja. Viskas man yra gerai, tik automobiliui ne viskas gerai, tai turėsiu nemažai reikalų, ko neplanavau. Toks tas gyvenimas. Norėjau nuraminti, kad viskas yra gerai“, – socialiniame tinkle kalbėjo A. Turskienė.
Nors pati Agnė atsipirko tik išgąsčiu ir teigiamu nusiteikimu, transporto priemonė nukentėjo labiau. Moteris neslepia, kad po šio avarijos epizodo laukia nemažai neplanuotų rūpesčių bei popierių tvarkymo.
Kirto kritikams
Primename, kad ilgametė kibernetinio saugumo ekspertė Agnė Turskienė iki šiol susiduria su stereotipu, jog išvaizdi moteris negali būti aukšto lygio specialistė. Jei anksčiau jai tekdavo girdėti pastabas apie asmeninį gyvenimą, tai šiandien tenka įrodinėti savo kompetenciją.
Neatlaikiusi nepagrįstų priekaištų bei pavydo, savaitgalį moteris nusprendė tyliai nesitaikstyti ir pateikė griežtą atsaką.
„Instagram“ paskyroje A. Turskienė atvirai papasakojo apie patiriamą spaudimą ir atskleidė, kiek daug pastangų bei aukų reikalavo jos profesinė sėkmė.
„Niekada nereaguoju į puolimus, kurie yra paremti pavydu ir kitom emocijom, bet šį kartą puiki proga pareaguoti, nes žinau, kad yra tų, kurie stebi.
Pirmas puolimas, su kuriuo reikėjo susitvarkyti, tai dėl to, kad esu kažkieno antra pusė, bet šitą atlaikiau visai nesudėtingai. Dabar, antru etapu, atsiranda poreikis atlaikyti ir tam tikrą profesinį puolimą, bet ne iš mano kolegų, o iš moterų, kurios, nežinau kaip, bet labai daug laiko randa kurti turinį, komentuoti ir taip toliau“, – kalbėjo Agnė.
Išgirdusi priekaištus, esą tokią atsakingą poziciją ji užėmė tik per atsitiktinumą, ekspertė nusprendė atskleisti savo profesinį kelią. Ji pabrėžė, kad už estetiškos išvaizdos slypi ilgamete patirtimi grįstas sunkus darbas bei didžiulės investicijos į išsilavinimą.
„Ką noriu pabrėžti – jeigu jums yra sunku, kad kažkokia blondinė moteris rūpinasi jūsų kibernetiniu saugumu ir dar drįstat teigti, kad kažkur čia iš oro ji yra nusileidusi į šitą sritį, tai tik noriu priminti, kad iki kol aš atėjau iki čia, kur esu dabar, buvo lygiai 6 metai studijų, tame tarpe ir bakalauro, vėliau – magistro.
Daugiau nei 20 tūkstančių investicijų į mano kvalifikaciją, kas buvo tiek mano pačios, tiek valstybės, kadangi gerai studijavau. Valstybė investavo į mano mokslą, dėl ko aš jaučiu pareigą tam tikrą jai ir atidirbti. Tai buvo labai daug kvalifikacijos kėlimo, įvairių mokymų ir labai daug darbo – ir naktimis, ir skaitant, ir nuolatos domintis ta sritimi, kurioje aš dabar esu“, – teigė moteris.
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