Turskienė įvardijo, kokio klausimo iš mylimojo Maldeikio sulaukia dažniausiai: „Jis juk žinojo, kur lenda!“

Šį sekmadienį mokykloje ir vėl pamatysime verslininkes bei turinio kūrėjas Oksaną Pikul ir Simoną Lipnę, buvusią europarlamentarę Aušrą Maldeikienę ir jos marčią Agnę Turskienę, verslininką Žilviną Grigaitį, vieną tituluočiausių Lietuvos plaukikų Daną Rapšį, dainininką Gabrielių Vagelį bei vieną iš aerobikos pradininkių Lietuvoje Joaną Bartaškienę.
Laida prasidės nuo loginės užduoties, kuri šįkart pateiks ne vieną staigmeną.
„Netgi yra toks patarimas: „Turėkite savo kompanijoje vieną su ADHD, ir jis net sėdėdamas ant sofkutės sugalvos daug keistų dalykų…“ – po užduoties sakys A. Maldeikienė.
O jos marčios A. Turskienės mokytojai teirausis – ar Agnės namuose jau juntamas stresas, kad ji iš projekto vis dar neiškrito?
„Žinote, kas yra tikrasis pralaimėtojas, kai į „Tautos bukiausią“ ateina ir Agnė, ir Aušra? Agnės vyras. Nes jį supa dvi moterys, kurios eina link bukiausiojo titulo…“ – juokaus M. Katleris.
Ir pati Agnė laidoje atskleis, kokio klausimo šiuo metu iš mylimojo Mato Maldeikio sulaukia dažniausiai. „Bet jis juk žinojo, kur lenda!“ – sakys ji.
O vėliau Agnė pusiau rimtai, pusiau juokais sakys – jei taptų „Tautos bukiausia“, nėra aišku, ar Matas su šiuo titulu ją dar įsileistų į namus…
Visai kitaip į „Tautos bukiausio“ titulą pažvelgs Oksana. Anot verslininkės, šis titulas jau iš esmės priklauso jai.
„Aš laimingas žmogus, nes nieko neatsimenu ir neturiu logikos. Man ir taip viskas gaunasi gyvenime“, – juoksis ji.
Tuo tarpu Simona pasakos, kad šią mokyklą netgi būtų gaila palikti. Tiesa, tai nereiškia, kad ji nejaučia įtampos…
„Aš šiandien, kaip ir prieš kiekvienas pamokas, miegojau tik tris valandas – iškart pradeda veikti smegenys“ – sakys S. Lipnė, o laidoje ji prisimins ir mokyklos direktorės ištartus žodžius, kai Simona baigė mokyklą.
Po loginės užduoties moksleivių lauks matematikos pamoka. D. Rapšys jos metu prašys mokytojų pagalbos, o už galvos bus priversta susiimti net A. Maldeikienė!
Kad iki matematikos jai jau toli, pripažins ir J. Bartaškienė. „Tik pinigus mokėjau gerai skaičiuoti“, – sakys ji.
O štai užsienio kalbų pamokos metu A. Maldeikinė sulauks mokytojų pastabos. Ką tokio ji pasakys, kad mokytojai prašys nekelti spaudimo sau ir marčiai?
Smagi laukia ir užduotis prie lentos, tačiau bene labiausiai prajuokins trečioji užduotis, kurios metu mokiniai turės susiporuoti. Tiesa, jie kovos ne dėl bendro tikslo, o vienas prieš kitą!
Danas ir Gabrielius stos į vieną komandą, o toks tandemas neapsieis be mokytojų komentarų. „Jūs esate panašūs į dvi gulbes. Atrodo, kad jei iškris vienas, mirs ir kitas. Kito tokio draugo šiame projekte jau nebesusirasite“, – sakys M. Bartuševičius.
O kodėl, žinodami užduotį, mokytojai pripažins ypatingai čia laukiantys Agnės ir Oksanos?
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