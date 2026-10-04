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TV3 naujienos > Žmonės > Tautos bukiausias

Laidoje „Tautos bukiausias“ – Joanos Bartaškienės vilionės: „Jei būčiau jaunesnė...“

2026-10-04 09:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 09:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ tęsiasi kova tarp žymių Lietuvos asmenybių. Projektui jau įsivažiavus galima pastebėti, kad dalyviai klasėje jaučiasi itin patogiai, projekte mezgasi tikros draugystės ir palikti projektą darosi vis sunkiau.

TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ tęsiasi kova tarp žymių Lietuvos asmenybių. Projektui jau įsivažiavus galima pastebėti, kad dalyviai klasėje jaučiasi itin patogiai, projekte mezgasi tikros draugystės ir palikti projektą darosi vis sunkiau.

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Prieš pradedant klasės darbus, vedėjas Mantas Katleris uždavė dalyviams hipotetinį klausimą – jei tektų likti tarp trijų paskutinių finalininkų, su kuriais klasės draugais norėtų likti?

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Agnė Turskienė teigė, kad norėtų būti moteriškoje komandoje – su nuomonės formuotojomis Oksana Pikul ir Simona Lipne. 

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Danas Rapšys sakė, kad tikrai norėtų pasilikti su dainininku Gabrielium Vageliu, su kuriuo spėjo užsimegzti tikra draugystę, ir taip pat liktų su Oksana. 

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„Mane visi priims į kompaniją“, – juokėsi O. Pikul.

O akrobatikos pradininkė Lietuvoje Joana Bartaškienė sakė, kad tikrai pasiliktų su jaunimu, nes tada pati jaučiasi jaunesnė. 

„Su gražuolėm mergaitėm arba su gražuoliais berniukais. Tada Gabrielius dainuoja, o Danas moka pasakyti fainų, šmaikščių dalykų. Jis sakė, kad jei būčiau jaunesnė už jį, tai jis mane parizzintų (suviliotų – aut. past.)“ – visą klasę prajuokino Joana. 

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Tai pasakiusi ji pašoko iš savo vietos ir nuėjo prie Dano, pradėjo glostyti jo veidą, taip sulaukdama ugningos klasės reakcijos. 

Ištrauką iš laidos pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „Tautos bukiausias“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19:30 val. per TV3 televiziją.  

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.

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