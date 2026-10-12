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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JK stojo į Trumpo pusę: premjeras išsakė savo poziciją

2026-10-12 07:11 / šaltinis: BNS
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2026-10-12 07:11
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Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Andy Burnhamas sekmadienį išreiškė paramą JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimui nutraukti ugnį Ukrainos ir Rusijos energetikos sektoriuje.

JK stojo į Trumpo pusę: premjeras išsakė savo poziciją (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (20)

Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Andy Burnhamas sekmadienį išreiškė paramą JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimui nutraukti ugnį Ukrainos ir Rusijos energetikos sektoriuje.

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Anksčiau sekmadienį D. Trumpas paskelbė, kad Rusija ir Ukraina susitarė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Tai nustebino Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį. Rusija kol kas šio susitarimo nepatvirtino.

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„Savaitgalį Rusija suintensyvino smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai“, – socialiniame tinkle „X“ parašė A. Burnhamas.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

JK remia Trumpo išsakytą raginimą

„Tai ataka prieš Ukrainos civilius gyventojus, panardinanti juos į šaltį ir tamsą. JK tvirtai remia prezidento Trumpo šiandien išsakytą raginimą nedelsiant pradėti tvarias paliaubas energetikos sektoriuje“, – pridūrė jis.

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Šį klausimą šeštadienį jis aptarė su V. Zelenskiu, teigė A. Burnhamas.

„Ukraina yra pasirengusi, jei Rusija nutrauks savo atakas. Tai geriausias būdas grąžinti energiją ir kurą į pasaulio rinkas“, – tvirtino jis.

D. Trumpas šį pareiškimą padarė praėjus dviem dienoms po to, kai paskelbė apie laikiną JAV sankcijų rusiškam dyzelinui sušvelninimą. Tai sukėlė Ukrainos ir jos Europos sąjungininkių pasipiktinimą, kurios teigė, kad toks žingsnis tik padrąsino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.

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