JK stojo į Trumpo pusę: premjeras išsakė savo poziciją

Anksčiau sekmadienį D. Trumpas paskelbė, kad Rusija ir Ukraina susitarė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Tai nustebino Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį. Rusija kol kas šio susitarimo nepatvirtino.
„Savaitgalį Rusija suintensyvino smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai“, – socialiniame tinkle „X“ parašė A. Burnhamas.
JK remia Trumpo išsakytą raginimą
„Tai ataka prieš Ukrainos civilius gyventojus, panardinanti juos į šaltį ir tamsą. JK tvirtai remia prezidento Trumpo šiandien išsakytą raginimą nedelsiant pradėti tvarias paliaubas energetikos sektoriuje“, – pridūrė jis.
Šį klausimą šeštadienį jis aptarė su V. Zelenskiu, teigė A. Burnhamas.
„Ukraina yra pasirengusi, jei Rusija nutrauks savo atakas. Tai geriausias būdas grąžinti energiją ir kurą į pasaulio rinkas“, – tvirtino jis.
D. Trumpas šį pareiškimą padarė praėjus dviem dienoms po to, kai paskelbė apie laikiną JAV sankcijų rusiškam dyzelinui sušvelninimą. Tai sukėlė Ukrainos ir jos Europos sąjungininkių pasipiktinimą, kurios teigė, kad toks žingsnis tik padrąsino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.
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