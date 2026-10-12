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NATO karinis vadas pasiruošęs perspėti Rusiją: Aljansas pasirengęs atremti bet kokį išpuolį

2026-10-12 06:41 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-12 06:41
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Didėjant susirūpinimui dėl Maskvos keliamos grėsmės, vyriausiasis NATO karinis vadas pirmadienį turėtų perspėti Rusiją apie Aljanso pajėgumą atremti bet kokį išpuolį.

NATO karinis vadas pasiruošęs perspėti Rusiją: Aljansas pasirengęs atremti bet kokį išpuolį (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (20)

Didėjant susirūpinimui dėl Maskvos keliamos grėsmės, vyriausiasis NATO karinis vadas pirmadienį turėtų perspėti Rusiją apie Aljanso pajėgumą atremti bet kokį išpuolį.

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NATO pareigūnų teigimu, NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas JAV generolas Alexusas Grynkewichius saugumo konferencijoje Varšuvoje išsamiau pristatys savo „pergalės teoriją“, kaip atremti galimą išpuolį.

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Vyriausiasis NATO karinis vadas ketina perspėti Rusiją dėl galimo išpuolio prieš Aljansą

Šiuo aukščiausio karinio vado pasisakymu NATO siekia pasiųsti žinią Maskvai, kad ši nutrauktų, Vakarų pareigūnų teigimu, vykdomą hibridinę diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus kare su Rusija.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Pastaraisiais mėnesiais po didelio atgarsio sulaukusių incidentų, įskaitant Vokietijos oro uoste aptiktą sprogmenų prikrautą droną, sustiprėjo nuogąstavimai, kad Kremliaus veiksmai darosi intensyvesni.

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„NATO vyriausiojo sąjungininkų pajėgų Europoje vado pergalės teorija paprasta – išlaikyti NATO pranašumą. Tai atitinka Aljanso atgrasymo ir gynybos planus bei jais remiasi“, – praėjusią savaitę sakė JAV generolo atstovas pulkininkas Martinas O'Donnellas.

„Tačiau, atsižvelgdami į nestabilią ir sudėtingą pasaulinę saugumo aplinką, jau dabar turime sudaryti sąlygas atgrasyti nuo agresijos ir prireikus laimėti, jei būtume užpulti“, – sakė M. O'Donnellas ir pažymėjo, kad ši teorija numato, kaip tai pasiekti.

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Po Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungai atremti įkurta NATO tradiciškai itin kruopščiai saugo savo gynybos planus, skirtus galimam Rusijos išpuoliui atremti.

Mažai tikėtina, kad A. Grynkewichius savo kalboje atskleis daug naujos informacijos apie NATO strategiją. Jo pasisakymu siekiama vienu metu pasiųsti signalą Maskvai ir nuraminti Aljanso rytinio sparno valstybes nares.

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NATO pabrėžia, kad vis dar yra gynybinis aljansas ir Rusijos pulti neketina.

Vakarų pareigūnų teigimu, Rusijos pajėgoms įstrigus Ukrainoje, Maskvos hibridiniai išpuoliai tampa vis beatodairiškesni ir gali pareikalauti daug žmonių gyvybių.

Aljansui, kurio pagrindinis tikslas yra atgrasyti Rusiją nuo ginkluoto įsiveržimo, sunkiai sekasi rasti būdų, kaip reaguoti į incidentus vadinamojoje pilkojoje zonoje, kai veiksmai dar neperauga į atvirą konfliktą.

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NATO generalinis sekretorius Markas Rutte paragino šalis laikytis ramybės, tęsti savo veiklą ir remti Ukrainą.

„Neturėtume būti naivūs dėl Rusijos, tačiau ji žino, kad mes esame stipresni“, – praėjusį mėnesį sakė M. Rutte.

Kita vertus, Rusijos aktyvumas didėja tuo metu, kai Europa gali tapti vis labiau pažeidžiama. Pentagonui atliekant savo karinių pajėgų dislokavimo žemyne peržiūrą, sąjungininkai šiuo metu ruošiasi tam, kad gali būti sumažintas Europoje esančių JAV pajėgų skaičius.

Šios peržiūros rezultatus numatoma paskelbti metų pabaigoje.

Smarkiai išaugus abejonėms dėl prezidento Donaldo Trumpo vadovaujamų JAV, kaip sąjungininkės patikimumo, Europos šalys jau dabar skuba stiprinti savo karines pajėgas.

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