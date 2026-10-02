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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Iš JAV ambasadoriaus – žinutė Rusijai

2026-10-02 22:06 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-02 22:06
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NATO, kuriam Rusija neseniai išsiuntė grasinamo pobūdžio laiškus, gins kiekvieną Aljanso teritorijos centimetrą, tačiau kartu nėra orientuotas į puolamuosius veiksmus. Tai CNBC eteryje pareiškė nuolatinis JAV atstovas prie NATO Matthew Whitakeris.

Rusijos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (23)

NATO, kuriam Rusija neseniai išsiuntė grasinamo pobūdžio laiškus, gins kiekvieną Aljanso teritorijos centimetrą, tačiau kartu nėra orientuotas į puolamuosius veiksmus. Tai CNBC eteryje pareiškė nuolatinis JAV atstovas prie NATO Matthew Whitakeris.

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Pasak jo, Rusijos pusei buvo aiškiai pasakyta, kad NATO yra gynybinis aljansas.

„Mes ginsime kiekvieną NATO teritorijos centimetrą, tačiau kartu nesame orientuoti į puolamuosius veiksmus. Mes nesiekiame pulti Rusijos ar kokiu nors būdu kelti grėsmę jos interesams“, – sakė jis.

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M. Whitakeris taip pat pabrėžė, kad dėl sėkmės trūkumo mūšio lauke Ukrainoje Rusija mėgina išlieti savo agresiją. Jis teigė, kad NATO ir toliau sieks būti dar geriau pasirengusi ginti Aljanso valstybes nares.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Rusijos grasinimai Vakarams

Kaip skelbė UNIAN, Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pažėrė naujų grasinimų Vakarams ir melagingų pareiškimų apie karą Ukrainoje. Jis pareiškė, kad Rusija „nenorėjo kariauti“ ir esą buvo priversta pradėti karo veiksmus dėl Vakarų ir Ukrainos politikos.

V. Putinas taip pat vėl ėmė gąsdinti ginklo, kuris „gali sunaikinti visa, kas gyva“, panaudojimu pasaulyje.

„Turime suvokti, kad akimirka, kai jau nieko nebebus galima pakeisti, gali ateiti labai greitai ir netikėtai visiems“, – sakė jis.

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