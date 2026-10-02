Iš JAV ambasadoriaus – žinutė Rusijai

Pasak jo, Rusijos pusei buvo aiškiai pasakyta, kad NATO yra gynybinis aljansas.
„Mes ginsime kiekvieną NATO teritorijos centimetrą, tačiau kartu nesame orientuoti į puolamuosius veiksmus. Mes nesiekiame pulti Rusijos ar kokiu nors būdu kelti grėsmę jos interesams“, – sakė jis.
M. Whitakeris taip pat pabrėžė, kad dėl sėkmės trūkumo mūšio lauke Ukrainoje Rusija mėgina išlieti savo agresiją. Jis teigė, kad NATO ir toliau sieks būti dar geriau pasirengusi ginti Aljanso valstybes nares.
Rusijos grasinimai Vakarams
Kaip skelbė UNIAN, Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pažėrė naujų grasinimų Vakarams ir melagingų pareiškimų apie karą Ukrainoje. Jis pareiškė, kad Rusija „nenorėjo kariauti“ ir esą buvo priversta pradėti karo veiksmus dėl Vakarų ir Ukrainos politikos.
V. Putinas taip pat vėl ėmė gąsdinti ginklo, kuris „gali sunaikinti visa, kas gyva“, panaudojimu pasaulyje.
„Turime suvokti, kad akimirka, kai jau nieko nebebus galima pakeisti, gali ateiti labai greitai ir netikėtai visiems“, – sakė jis.
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