„Pamatysite masines atakas“: Zelenskis įspėja dėl Putino planų

Pasak Ukrainos prezidento, artėjant JAV Kongreso tarpiniams rinkimams V. Putinas eskaluos padėtį, kad „parodytų, koks jis stiprus, kad nebijo europiečių ir nejaučia sankcijų poveikio“.
„Ir, žinoma, jis siunčia šias žinutes visiems Jungtinėse Valstijose“, – pažymėjo V. Zelenskis.
Kaip pridūrė valstybės vadovas, jis tai ypač pabrėžė per pokalbius su JAV derybų komanda, vadovaujama Steve'o Witkoffo ir Jaredo Kushnerio.
„Tai pamatysite per rinkimus, o ypač po jų – pamatysite masines atakas, kurios visos bus nukreiptos prieš civilius gyventojus“, – sakė V. Zelenskis.
Ukrainos prezidento teigimu, Rusijos okupantai siekia, kad ukrainiečiai paliktų Kyjivą.
„Jie norėjo, kad tai įvyktų dar pačioje plataus masto invazijos pradžioje, kai ją pradėjo. Prisimenate – 2022 metais. Tai buvo jų tikslas – priversti žmones palikti sostinę ir parodyti: jei neturite sostinės, neturite ir valstybės.“
Tačiau, anot jo, toks Rusijos okupantų požiūris yra klaidingas, nes Ukraina – tai ne tik jos sostinė.
„Tačiau sostinė tebėra stipri“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.
Įvardijo šalis, kurios padeda Putinui apeiti sankcijas
Jis pridūrė, kad visą parą prieš Kyjivą paleidžiami 300–500 smogiamųjų dronų rodo V. Putino taktiką, kuria siekiama maksimaliai eskaluoti padėtį.
„Ir jis tai darys. O artėjant tarpiniams rinkimams, kurie svarbūs Trumpui, jis tai darys vis dažniau. Vienintelis tikslas – įstumti Ukrainą į chaosą.“
Kartu V. Zelenskis pridūrė, kad šiuo laikotarpiu Ukraina galės rasti papildomų priemonių ir tai būtina padaryti atsižvelgiant į naują Rusijos karo vykdymo būdą. Vis dėlto, anot jo, šių priemonių Ukrainos poreikiams nepakanka.
„Kinija, Indija ir kitos šalys iš tiesų padeda jam apeiti sankcijas. Tai tiesa. Turime būti atviri. Jos taip pat padeda technika. O iraniečiai padeda karine patirtimi – jie turi darbo su dronais patirties“, – sakė V. Zelenskis.
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