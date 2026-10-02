Ukrainai pateikti 4 taikos pasiūlymai: Kyjivas įvardijo savo sąlygą

„Turime keturis pasiūlymus. Plačiausias – Indijos pasiūlymas. Esame pasirengę energetikos ir Juodosios jūros paliauboms. Bet tik tokiu deriniu. Energetika ir paliaubos Juodojoje jūroje. Tai visiška energetikos srities paliaubų sutartis, atakų prieš visus energetikos objektus, įskaitant uostų infrastruktūrą, nutraukimas“, – sakė ministras.
Jis papasakojo, kad Turkijos ir Egipto pasiūlymai yra panašūs: šalys pasiūlė paliaubas Juodosios jūros regione, skirtas atnaujinti grūdų eksportą. Ketvirtasis pasiūlymas – Jungtinių Valstijų. Jį susitikimo metu aptarė Ukrainos ir JAV prezidentai Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas.
„Apskritai manome, kad paliaubos galėtų būti vienas iš prezidento Zelenskio ir V. Putino susitikimo rezultatų. Esame pasirengę įvairiems paliaubų formatams, įskaitant ir besąlygiškas paliaubas prie fronto linijos“, – užtikrino diplomatas.
Energetinės paliaubos
Anksčiau V. Zelenskis po susitikimo su D. Trumpu JAV pareiškė, kad Ukraina pasirengusi energetinėms paliauboms, tačiau kyla abejonių, ar tam pasirengę rusai.
Visų pirma, jo teigimu, jei Rusijos Federacija nenori, kad Ukrainos gynybos pajėgos smogtų jos naftos perdirbimo pramonei, Ukraina sutiks su energetikos ugnies nutraukimu tik tuo atveju, jei rusai nepuls Ukrainos energetikos sistemos, vandens tiekimo infrastruktūros ir šildymo sistemų.
Žiniasklaidos duomenimis, D. Trumpas abejoja, ar Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas sutiks su energetine paliaubomis. Tuo tarpu jo pasiuntiniai Steve‘as Witkoffas ir Jaredas Kushneris mano, kad susitarti dėl atakų prieš energetikos objektus nutraukimo yra įmanoma.
Putinas: Rusija pasirengusi pradėti derybas ir kuo greičiau jas užbaigti
Savo ruožtu rusijos diktatorius Vladimiras Putinas pareiškė, kad Ukraina dronų atakomis per Rusijos Valstybės Dūmos rinkimus apsunkino galimybę atnaujinti taikos derybas. Maskva buvo pasirengusi atnaujinti derybas dėl Ukrainos „kad ir rugsėjo 21 d.“, praėjus dienai po Valstybės Dūmos rinkimų, pareiškė V. Putinas Valdajaus diskusijų forume Maskvoje.
„Priešas tikėjosi, kad mūsų visuomenė subyrės, tačiau klysti gali kiekvienas, – sakė jis. – Vis dėlto tik idiotas atkakliai laikosi klaidos.“
Tačiau Rusija esą tebėra pasirengusi pradėti derybas ir kuo greičiau jas užbaigti.
„Bet, žinoma, tokiomis sąlygomis, kurios būtų priimtinos ir Rusijos Federacijai, mūsų žmonėms“, – sakė V. Putinas.
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