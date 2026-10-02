Kur dabar nusitaikė Rusija? Įspėja visus

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja karybos ekspertas, atsargos majoras Darius Antanaitis ir Baltijos pažangių technologijų instituto vyr. patarėjas, ats. plk. Gintaras Bagdonas.
Kodėl Rusija nusitaikė į Vakarų Europą?
Pranešimuose, remiantis ispanų „El Mundo“, kalbama apie tai, kad „Gerbera“ dronai gali būti paleisti iš prekybinių laivų ir smogti iš Viduržemio jūros trims šalims – Ispanijai, Prancūzijai ir Italijai. Kol kas tai yra žvalgybos informacija, įspėjimas. Ką rodo tokie perspėjimai ir tokia informacija?
D. Antanaitis: Tai nėra visai tikslu, informacija nėra nauja. Apie tokius dalykus girdėjome dar nuo birželio mėnesio, taip pat tokių incidentų jau buvo ir Vokietijoje, ir Lenkijoje, ir Rumunijoje, ir Bulgarijoje. Be jokios abejonės, jeigu paklausysime, ką sako Kremlius, pagrindinis veiksnys, kurio jam reikia, kad laimėtų karą Ukrainoje, yra Vakarų pagalba Ukrainai.
Tai yra vadinamasis „Schwerpunkt“ – ką jie turi padaryti, kad laimėtų Ukrainoje. Be jokios abejonės, Kremlius turi padaryti taip, kad Vakarų pagalba nutrūktų. Pasižiūrėkime, kas yra pagrindiniai tiekimo žaidėjai. Be jokios abejonės, Vokietija, Lenkija su savo logistiniais centrais, taip pat didieji Europos žaidėjai – Ispanija, Prancūzija ir Italija.
Be jokios abejonės, turime pažiūrėti ir į 2027 metų rinkimus. Kas priima sprendimą tiekti pagalbą? Vyriausybė. Vyriausybę išrenka žmonės. Jeigu žmonės išrenka keistus politikus, keisti politikai priima keistus sprendimus. Todėl nieko labai naujo čia nėra.
Tiesiog dabar tos pietinės Europos šalys patiria didesnę grėsmę, nors galvojo, kad bus saugios. Dabar žinome, kad Kremlius iš tikrųjų planuoja tai daryti. Tai rodo, kad Kremlius bando eskaluoti situaciją.
Tai rodo Kremliaus desperaciją, nes, kaip kalbėjome, nuo praėjusių metų pradėjo smigti jų ekonomika, o šiais metais jau labai sunkiai sekasi ir kariuomenei. Manau, tai tiesiog Kremliaus desperacija, kuri pradeda labai pavojingai aštrinti situaciją.
Jūs paminėjote, kad tai nėra nieko naujo. Tačiau ar yra buvę atvejų, kai būtent iš prekybinių laivų būtų leidžiami dronai?
D. Antanaitis: Baltijos jūroje jau turėjome tokių incidentų, kai buvo įtarimų, kad iš šešėlinio laivyno buvo leidžiami dronai. Jeigu neklystu, tai buvo prie Danijos uosto. Tokių dalykų jau buvo. Kita vertus, pats Iranas, berods, 2020 metais pristatė naują ginkluotę, kai jūriniuose konteineriuose buvo parodyti slepiami būtent tokio tipo dronai.
Jie prekiauja tokiais dalykais. Taip pat nepamirškime ir paskutinio karo su Iranu, Izraeliu ir Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, kai buvo sunaikinti civiliniai sunkvežimiai, kurių viduje buvo paslėpti dronai ir balistinės raketos.
Apskritai slėpti karinę įrangą yra absoliučiai normali praktika – tai tiesiog vadinama maskavimu. Netgi prieš pat pilno masto karą Ukrainoje matėme reportažus iš Baltarusijos, kur rusai per mokymus savo benzovežius slėpdavo, maskuodami juos kaip paprastas tentines mašinas.
Šiuo atveju informacija nėra apie tai, kad bus panaudoti civiliniai laivai. Informacija yra apie tai, kad yra tam tikras taikinys – ne kaip tai bus padaryta, o prieš ką bus padaryta. Čia ir yra esmė.
Kaip dronai galėtų smogti iš prekybinių laivų?
Kaip jūs vertinate šias naujienas ir pranešimus? Atrodo, kad žiniasklaidoje tai sulaukia nemažai dėmesio, o Ispanija, Prancūzija ir Italija turbūt taip pat sukluso – kas čia vyksta ir kaip iš prekybinių laivų dronai galėtų smogti.
G. Bagdonas: Čia tikrai nėra nieko naujo, nes Rusija eskaluoja jau ilgą laiką. Darius čia puikiai apibrėžė. Kodėl Ispanija, Italija, Prancūzija? Ten vyks rinkimai, o tų šalių piliečiai iki šiol jautėsi, kad tai juos liečia mažiau. Nesakau, kad visi, bet jų elektoratas, sakykime, buvo labiau atsipalaidavęs.
Čia galbūt verta prisiminti NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte žodžius, kažkada pasakytus ispanams: jeigu iš Karaliaučiaus krašto, Kaliningrado srities, paleista „Iskander“ ar kita balistinė raketa Vilnių pasiektų per keletą minučių, tai Madridą ji pasiektų per maždaug 20 minučių.
Grėsmė yra visam regionui, visai Europai, nes Putinas ir Kremlius eskaluoja situaciją ir eskaluos tol, kol jaus, kad mūsų šalys bijo. Manau, Vakarų šalims, pirmiausia Europos valstybėms, reikia aktyvesnių atgrasymo veiksmų.
Nesakau, kad reikia simetriškai kopijuoti tą patį, tačiau yra daugybė metodų ir būdų, kaip būtų galima Rusijai smogti atgal. Putinas ir Kremlius bijo tik stipresnių, silpnų nebijo. Mes tai matome – Rusija jau penktus metus kariauja prieš ekonomiškai tikriausiai dešimt kartų silpnesnę šalį Ukrainą.
Paradoksas tas, kad mūsų valstybės, Europos Sąjungos ir NATO, savo ekonomine galia yra dešimtis kartų stipresnės. Tiesiog reikia politinės valios ir vieną kartą atsakyti. Kitaip jis eskaluos tol, kol mūsų šalyse nebus suformuotas atitinkamas veiksmų planas – kaip perimti iniciatyvą, kaip kurti dilemas pačiam Kremliui, kad jis turėtų į jas atsakinėti, o ne kurtų dilemas mums.
Kodėl Kremliui tai naudinga?
Kodėl dabar Kremliui naudinga karinį žvilgsnį nukreipti ne tik į rytinį Europos flangą, bet kartu paliesti ir pietines šalis, jas gąsdinti ir kelti nerimą bei įtampą? Kam Rusijai dabar to reikia?
G. Bagdonas: Ispanija, Italija, visos pietinės ar šiaurinės šalys iš esmės yra tame pačiame šalių bloke, sąjungoje, aljanse – NATO ir Europos Sąjungoje. Esame vienoje kultūrinėje, vertybinėje ir demokratinėje erdvėje.
Jis tiesiog ieško silpnesnių taikinių. Putinas yra oportunistas – veikia ten, kur mato galimybę. Kaip jau įvardijote, balandžio mėnesį, man atrodo, vyks rinkimai Prancūzijoje, netrukus – Ispanijoje, metų pabaigoje – dar kitur, galbūt eiliškumas ir kitoks, tačiau visose paminėtose šalyse vyks rinkimai.
Mes nežinome tikslių Kremliaus paskaičiavimų, tačiau tikriausiai skaičiuojama, kad tenykštis elektoratas lengviau pasiduos, o atitinkamos marginalinės, populistinės, neatsakingos jėgos gali ateiti į valdžią.
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