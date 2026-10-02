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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš Putino – naujas pareiškimas dėl derybų su Ukraina

2026-10-02 10:26 / šaltinis: ELTA
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2026-10-02 10:26
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukraina, pasak Rusijos prezidento Vladimiro Putino, dronų atakomis per Rusijos Valstybės Dūmos rinkimus apsunkino galimybę atnaujinti taikos derybas. Maskva buvo pasirengusi atnaujinti derybas dėl Ukrainos „kad ir rugsėjo 21 d.“, praėjus dienai po Valstybės Dūmos rinkimų, pareiškė V. Putinas Valdajaus diskusijų forume Maskvoje.

Vladimiras Putinas (nuotr. kremlin.ru) (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (23)

Ukraina, pasak Rusijos prezidento Vladimiro Putino, dronų atakomis per Rusijos Valstybės Dūmos rinkimus apsunkino galimybę atnaujinti taikos derybas. Maskva buvo pasirengusi atnaujinti derybas dėl Ukrainos „kad ir rugsėjo 21 d.“, praėjus dienai po Valstybės Dūmos rinkimų, pareiškė V. Putinas Valdajaus diskusijų forume Maskvoje.

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„Jie patys (ukrainiečiai) neturi rinkimų, o mūsų rinkimus bandė sužlugdyti: naktį iš rugsėjo 19-osios į 20-ąją buvo mėginama pralaužti Maskvos oro gynybą“, – kalbėjo Kremliaus vadovas. Į Maskvą, anot jo, buvo paleista daugiau kaip 1,6 tūkst. dronų, o kituose Rusijos regionuose rinkimų apylinkės buvo nepaliaujamai atakuojamos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukraina, pasak V. Putino, klydo tikėdamasi, kad atakos prieš Rusiją bus sėkmingos. 

„Priešas tikėjosi, kad mūsų visuomenė subyrės, tačiau klysti gali kiekvienas, – sakė jis. – Vis dėlto tik idiotas atkakliai laikosi klaidos.“

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Putinas toliau meluoja, kad Rusija pasirengusi pradėti derybas

Tačiau Rusija esą tebėra pasirengusi pradėti derybas ir kuo greičiau jas užbaigti. 

„Bet, žinoma, tokiomis sąlygomis, kurios būtų priimtinos ir Rusijos Federacijai, mūsų žmonėms“, – sakė V. Putinas.

Vis dėlto Kyjivas, jo Vakarų sąjungininkai ir stebėtojai smarkiai abejoja, kad Maskva iš tiesų būtų  pasirengusi deryboms.

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