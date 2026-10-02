Iš Putino – naujas pareiškimas dėl derybų su Ukraina

„Jie patys (ukrainiečiai) neturi rinkimų, o mūsų rinkimus bandė sužlugdyti: naktį iš rugsėjo 19-osios į 20-ąją buvo mėginama pralaužti Maskvos oro gynybą“, – kalbėjo Kremliaus vadovas. Į Maskvą, anot jo, buvo paleista daugiau kaip 1,6 tūkst. dronų, o kituose Rusijos regionuose rinkimų apylinkės buvo nepaliaujamai atakuojamos.
Ukraina, pasak V. Putino, klydo tikėdamasi, kad atakos prieš Rusiją bus sėkmingos.
„Priešas tikėjosi, kad mūsų visuomenė subyrės, tačiau klysti gali kiekvienas, – sakė jis. – Vis dėlto tik idiotas atkakliai laikosi klaidos.“
Putinas toliau meluoja, kad Rusija pasirengusi pradėti derybas
Tačiau Rusija esą tebėra pasirengusi pradėti derybas ir kuo greičiau jas užbaigti.
„Bet, žinoma, tokiomis sąlygomis, kurios būtų priimtinos ir Rusijos Federacijai, mūsų žmonėms“, – sakė V. Putinas.
Vis dėlto Kyjivas, jo Vakarų sąjungininkai ir stebėtojai smarkiai abejoja, kad Maskva iš tiesų būtų pasirengusi deryboms.
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