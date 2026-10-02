Sankt Peterburgo centre – didžiulis gaisras

Gaisrui iš pradžių buvo suteiktas antrasis sudėtingumo lygis. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos duomenimis, gaisras išplito daugiau kaip 2 tūkst. kv. metrų plote. Gaisro sudėtingumo lygis vėliau padidintas iki trečiojo. Gaisrą gesino iš viso 125 ugniagesiai, buvo pasitelkti 25 technikos vienetai.
Apie nukentėjusiuosius nepranešama.
Millerio vila pastatyta XIX a. ir, pasak „Meduza“, yra regioninės reikšmės architektūros paminklas. Jos fasadai suprojektuoti eklektiniu stiliumi su italų renesanso elementais ir išlaikė savo išvaizdą nuo 1879 m. atliktos rekonstrukcijos.
2026 m. pradžioje nekilnojamojo turto plėtros bendrovė TAS gavo 768 mln. rublių paskolą vilai restauruoti. Ją buvo planuojama pertvarkyti į prestižinių apartamentų pastatą.
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