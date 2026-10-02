16 kartas? Iš Putino – naujas terminas dėl Donbaso užėmimo

Pasak jo, šiuo metu Ukraina kontroliuoja apie 11 proc. regiono.
V. Putinas taip pat kaltino Kyjivą beprasmiškai aukojant žmones kovoje dėl Ukrainos teritorijos.
„Jei šių teritorijų praradimas neišvengiamas, ar verta jų laikytis ir dėl to aukoti žmones, jų saugumą ir gyvybes?“ – klausė prezidentas.
Tuo tarpu rugpjūtį JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai suskaičiavo, kad nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios V. Putinas 15 kartų nustatė kariuomenei terminus, per kuriuos turėjo būti visiškai užimtas Donbasas, tačiau Generalinio štabo generolai neįvykdė nė vieno iš jų.
Anksčiau V. Putinas ne kartą skelbė apie užimtas tokias Ukrainos vietoves, kaip Sviatohirskas ar Kupjanskas, nors dalis jų ir toliau gana reikšmingai kontroliuojama Ukrainos. Pastaruoju metu Ukrainos daliniai Donecko srityje prie Lymano netgi pasiekė teritorinių laimėjimų ir susigrąžino dešimtis kvadratinių kilometrų.
Nuo tvirtovėmis paverstų miestų, tokių kaip Slovianskas ir Kramatorskas, Rusijos pajėgos vis dar yra nutolusios daugiau kaip keliolika kilometrų. Fronto linija daugelyje ruožų kelis mėnesius iš esmės beveik nesikeičia.
Ukraina jau daugiau kaip puspenktų metų priešinasi Rusijos plataus masto invazijai. Maskva, be kita ko, reiškia pretenzijas į Donbasu vadinamą Donecko ir Luhansko sričių regioną.
Terminą nukėlė jau 15 kartų
Šių metų rugpjūtį JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai, remdamiesi Vakarų žvalgybos tarnybų ir Ukrainos pagrindinės žvalgybos tarnybos duomenimis, suskaičiavo, kad nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios V. Putinas 15 kartų nustatė kariuomenei terminus, per kuriuos turėjo būti visiškai užimtas Donbasas, tačiau Generalinio štabo generolai neįvykdė nė vieno iš jų.
Remiantis „Reuters“ šaltiniais, dar 2025 m. rugpjūtį kariuomenės vadovybė pažadėjo V. Putinui, kad Ukrainos frontas žlugs iki spalio–lapkričio, o Donecko sritis pagaliau bus visiškai užimta ketvirtųjų karo metų viduryje.
2026 m. pavasarį, pasak „Financial Times“ šaltinių, terminai buvo nukelti iki šių metų rudens. Vasarą, remiantis „Bloomberg“ duomenimis, kariai pažadėjo, kad Donbasas iki žiemos visiškai pereis į Rusijos kontrolę.
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