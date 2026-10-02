Po Zelenskio pareiškimo – rimta įtampa: reikalaujama viešo atsiprašymo

Seulas griežtai sureagavo į Ukrainos atskleistą informaciją apie dviejų karių, paimtų į nelaisvę kovojant Rusijos pusėje, perdavimą ir įspėjo, kad Pchenjanas gali imtis veiksmų prieš jų šeimas.
Ukrainos pajėgos šiuos karo belaisvius paėmė praėjusių metų pradžioje, kai jie kartu su tūkstančiais kitų Šiaurės Korėjos karių buvo nusiųsti paremti Rusijos karo prieš Ukrainą mainais už ekonominę bei karinę pagalbą Pchenjanui.
Pasipiktino dėl Zelenskio teiginio ir reikalauja atsiprašymo
Praėjusią savaitę Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui kalboje Jungtinėse Tautose atskleidus informaciją apie šį perdavimą, vos po kelių valandų Lee Jae Myungas išreiškė pasipiktinimą. Seulas teigė, kad konfidencialumas buvo būtinas siekiant apsaugoti belaisvių artimuosius.
Vėliau Seulas pareikalavo oficialaus Ukrainos atsiprašymo, pabrėždamas, kad per konsultacijas abi pusės buvo pasiekusios aiškų susitarimą išlaikyti perdavimą paslaptyje, baiminantis dėl belaisvių šeimų saugumo Šiaurės Korėjoje.
„Jei Ukraina ir toliau atsisakys pripažinti faktus bei viešai atsiprašyti, mes imsimės papildomų priemonių“, – penktadienį pareiškė Pietų Korėjos prezidentas, kaltindamas Kyjivą pavertus jį „melagiu“.
„Tai yra Korėjos Respublikos bei jos žmonių orumo klausimas, kurio negalima ignoruoti“, – socialiniame tinkle „X“ rašė Lee Jae Myungas.
Analitikų vertinimu, Pietų Korėjos siekis išlaikyti belaisvių perdavimą paslaptyje iš dalies galėjo būti naudingas pačiai Ukrainai, nes viešumas galėjo apsunkinti Kyjivo vykdomus belaisvių mainus su Rusija.
Visgi „Myongji“ universiteto politikos mokslų profesorius Shin Yulas naujienų agentūrai AFP sakė, kad Pietų Korėjos vidaus politikoje toks Seulo požiūris „gali tapti problemiškas“, atsižvelgiant į dabartinės valdžios nuosaikią poziciją branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos atžvilgiu.
„Šioje situacijoje su Ukraina vyriausybė sureagavo žaibiškai, nors demonstravo ypatingą atsargumą po Šiaurės Korėjos sausumos minos incidento (per kurį buvo sužeisti Pietų Korėjos kariai). Šis kontrastas gali sukelti didelį visuomenės nepasitenkinimą“, – teigė jis.
„Diplomatinis nesusipratimas“
Lee Jae Myungas penktadienį kalbėjo apie Ukrainos užsienio reikalų ministro Andrijaus Sybihos išsakytas mintis per interviu, kurį ketvirtadienį paskelbė „RBC-Ukraine“ ir kiti Ukrainos leidiniai.
A. Sybiha pareiškė, kad „nenorėtų to vadinti incidentu“, ir apibūdino situaciją kaip „diplomatinį nesusipratimą“.
„Pietų Korėja mums yra svarbi šalis. Labai tikiuosi šio impulso išlaikymo, tęstinio bendradarbiavimo ir konkrečių rezultatų, kurių mes iš tiesų kartu pasiekiame“, – kalbėjo jis.
Yra žinoma, kad Šiaurės Korėja keršija bėgliams ir jų šeimoms.
Abu karo belaisviai yra atpažįstami, kadangi Pietų Korėjos žiniasklaida juos nufotografavo dar prieš atvykimą į šalį.
Pietų Korėjos žvalgybos agentūra teigė, kad V. Zelenskis galėjo atskleisti Šiaurės Korėjos karių perdavimą norėdamas padidinti Pietų Korėjos visuomenės paramą ginklų tiekimui Ukrainai, trečiadienį teigė vienas parlamento narys.
Pastaraisiais metais Pietų Korėja tapo viena didžiausių ginklų eksportuotojų – ypač po 2022-ųjų pradžioje prasidėjusios Rusijos invazijos į Ukrainą, – pasirašiusi ir kelių milijardų dolerių (eurų) vertės ginklų sutartį su Lenkija.
Tačiau šalis susilaiko nuo mirtinų ginklų tiekimo Kyjivui, remdamasi savo ilgalaike politika neginkluoti valstybių, įsitraukusių į aktyvius karinius konfliktus.
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