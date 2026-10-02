Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po Zelenskio pareiškimo – rimta įtampa: reikalaujama viešo atsiprašymo

2026-10-02 07:32 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-02 07:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae Myungas penktadienį pareiškė, kad Seulas imsis „papildomų priemonių“, jei Ukraina viešai neatsiprašys dėl, jo teigimu, vienašališko Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Pietų Korėjai paviešinimo.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis EPA
GALERIJA (23)

Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae Myungas penktadienį pareiškė, kad Seulas imsis „papildomų priemonių“, jei Ukraina viešai neatsiprašys dėl, jo teigimu, vienašališko Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Pietų Korėjai paviešinimo.

REKLAMA
0

Seulas griežtai sureagavo į Ukrainos atskleistą informaciją apie dviejų karių, paimtų į nelaisvę kovojant Rusijos pusėje, perdavimą ir įspėjo, kad Pchenjanas gali imtis veiksmų prieš jų šeimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Ukrainos pajėgos šiuos karo belaisvius paėmė praėjusių metų pradžioje, kai jie kartu su tūkstančiais kitų Šiaurės Korėjos karių buvo nusiųsti paremti Rusijos karo prieš Ukrainą mainais už ekonominę bei karinę pagalbą Pchenjanui.

REKLAMA
REKLAMA

Pasipiktino dėl Zelenskio teiginio ir reikalauja atsiprašymo

Praėjusią savaitę Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui kalboje Jungtinėse Tautose atskleidus informaciją apie šį perdavimą, vos po kelių valandų Lee Jae Myungas išreiškė pasipiktinimą. Seulas teigė, kad konfidencialumas buvo būtinas siekiant apsaugoti belaisvių artimuosius.

REKLAMA

Vėliau Seulas pareikalavo oficialaus Ukrainos atsiprašymo, pabrėždamas, kad per konsultacijas abi pusės buvo pasiekusios aiškų susitarimą išlaikyti perdavimą paslaptyje, baiminantis dėl belaisvių šeimų saugumo Šiaurės Korėjoje.

„Jei Ukraina ir toliau atsisakys pripažinti faktus bei viešai atsiprašyti, mes imsimės papildomų priemonių“, – penktadienį pareiškė Pietų Korėjos prezidentas, kaltindamas Kyjivą pavertus jį „melagiu“.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai yra Korėjos Respublikos bei jos žmonių orumo klausimas, kurio negalima ignoruoti“, – socialiniame tinkle „X“ rašė Lee Jae Myungas.

Analitikų vertinimu, Pietų Korėjos siekis išlaikyti belaisvių perdavimą paslaptyje iš dalies galėjo būti naudingas pačiai Ukrainai, nes viešumas galėjo apsunkinti Kyjivo vykdomus belaisvių mainus su Rusija.

Visgi „Myongji“ universiteto politikos mokslų profesorius Shin Yulas naujienų agentūrai AFP sakė, kad Pietų Korėjos vidaus politikoje toks Seulo požiūris „gali tapti problemiškas“, atsižvelgiant į dabartinės valdžios nuosaikią poziciją branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos atžvilgiu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Šioje situacijoje su Ukraina vyriausybė sureagavo žaibiškai, nors demonstravo ypatingą atsargumą po Šiaurės Korėjos sausumos minos incidento (per kurį buvo sužeisti Pietų Korėjos kariai). Šis kontrastas gali sukelti didelį visuomenės nepasitenkinimą“, – teigė jis.

„Diplomatinis nesusipratimas“

Lee Jae Myungas penktadienį kalbėjo apie Ukrainos užsienio reikalų ministro Andrijaus Sybihos išsakytas mintis per interviu, kurį ketvirtadienį paskelbė „RBC-Ukraine“ ir kiti Ukrainos leidiniai.

REKLAMA

A. Sybiha pareiškė, kad „nenorėtų to vadinti incidentu“, ir apibūdino situaciją kaip „diplomatinį nesusipratimą“.

„Pietų Korėja mums yra svarbi šalis. Labai tikiuosi šio impulso išlaikymo, tęstinio bendradarbiavimo ir konkrečių rezultatų, kurių mes iš tiesų kartu pasiekiame“, – kalbėjo jis.

Yra žinoma, kad Šiaurės Korėja keršija bėgliams ir jų šeimoms.

Abu karo belaisviai yra atpažįstami, kadangi Pietų Korėjos žiniasklaida juos nufotografavo dar prieš atvykimą į šalį.

REKLAMA

Pietų Korėjos žvalgybos agentūra teigė, kad V. Zelenskis galėjo atskleisti Šiaurės Korėjos karių perdavimą norėdamas padidinti Pietų Korėjos visuomenės paramą ginklų tiekimui Ukrainai, trečiadienį teigė vienas parlamento narys.

Pastaraisiais metais Pietų Korėja tapo viena didžiausių ginklų eksportuotojų – ypač po 2022-ųjų pradžioje prasidėjusios Rusijos invazijos į Ukrainą, – pasirašiusi ir kelių milijardų dolerių (eurų) vertės ginklų sutartį su Lenkija.

Tačiau šalis susilaiko nuo mirtinų ginklų tiekimo Kyjivui, remdamasi savo ilgalaike politika neginkluoti valstybių, įsitraukusių į aktyvius karinius konfliktus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitiimas Ankaroje (nuotr. Telegram)
Pietų Korėja kirto Zelenskiui (11)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. EPA-ELTA) (EPA-ELTA nuotr.)
Ukrainos ir Pietų Korėjos įtampa: iškvietė ukrainiečių pasiuntinį (15)
Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
Pietų Korėja reikalauja Ukrainos atsiprašyti (7)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų