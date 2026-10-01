Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Vokietijos kancleris įspėja dėl Rusijos: „Anksčiau ar vėliau atsigręš prieš mus“

2026-10-01 19:46 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 19:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ketvirtadienį paragino išlaikyti vienybę remiant Ukrainą prieš Rusiją – tiek NATO, tiek Europoje, tiek jo paties šalyje, kur stiprėja kraštutiniai dešinieji ir Maskvai palanki partija AfD.

Friedrichas Merzas (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
GALERIJA (23)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ketvirtadienį paragino išlaikyti vienybę remiant Ukrainą prieš Rusiją – tiek NATO, tiek Europoje, tiek jo paties šalyje, kur stiprėja kraštutiniai dešinieji ir Maskvai palanki partija AfD.

REKLAMA
2

„Ukrainoje (...) ant kortos pastatytas Europos saugumas, – sakė F. Merzas. – Jei mums nepavyks sustabdyti Maskvos, Rusijos karo mašina anksčiau ar vėliau atsigręš prieš mus, prieš pačią NATO.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

F. Merzas kalbėjo per ceremoniją, kurioje NATO buvo įteikta Vokietijos Vestfalijos taikos premija.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pripažino, jog tai, kad ši premija „skiriama kariniam aljansui, nustebino kai kuriuos žmones“.

REKLAMA

Tačiau jis teigė, kad transatlantinis aljansas užkirto kelią kariniam konfliktui su Rusija, todėl „tarnauja taikai“, kuriai kelia grėsmę „smurtinis, ekspansionistinis Rusijos revizionizmas“.

„Vienybė ir stiprybė tebėra būtinos sąlygos sėkmingoms deryboms su Maskva. Ir tai gali tik paskatinti mus užtikrinti, kad Jungtinės Amerikos Valstijos ir toliau palaikytų mūsų poziciją Ukrainos klausimu“, – sakė F. Merzas.

REKLAMA
REKLAMA

Kancleris teigė, kad vieningas frontas reikalingas ir Vokietijoje, kur partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) neseniai vykusiuose žemių rinkimuose padarė didelę pažangą ir pirmauja nacionalinėse apklausose.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

„Neleisime, kad mus suskaldytų“

„Mes Vokietijoje taip pat neleisime, kad mus suskaldytų, – sakė F. Merzas. – Nei hibridiniais išpuoliais, nei kurstymu socialiniuose tinkluose, kurį skatina Maskvos kontroliuojami botai, (...) nei AfD ir jos rėmėjų iš Rusijos šūkiais.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

AfD nori, kad Berlynas nutrauktų karinę ir finansinę paramą Ukrainai bei panaikintų sankcijas Rusijai ir kartu atkurtų dialogą su Maskva.

F. Merzas pabrėžė, kad „mes norime stabilių, nuspėjamų santykių su Rusija tinkamu laiku“.

Tačiau jis taip pat teigė, jog kol kas, karui Ukrainoje artėjant prie penktosios žiemos, Vakarų sąjungininkai privalo toliau teikti karinę paramą Kyjivui.

REKLAMA

F. Merzas įspėjo, kad jei karas Ukrainoje baigtųsi Rusijos „diktuota“ taika, „tai sukeltų masinės migracijos į Vakarus grėsmę (...), Europa taptų nesaugiu žemynu“.

Jis taip pat atmetė kaltinimus, „kad Vokietijos pagalba Ukrainai teikiama mūsų pačių šalies gerovės sąskaita“.

„Mūsų parama Ukrainai nėra galutinis tikslas. Mes ją teikiame visų pirma tam, kad apsaugotume mūsų šalies žmonių laisvę ir saugumą, – sakė F. Merzas. – Laisvė ir saugumas yra būtinos mūsų gerovės sąlygos.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lenkijos vėliava (BNS nuotr.)
Lenkijos generolas siunčia žinią dėl Rusijos
Europos Sąjungos vėliava Žygimantas Gedvila/ELTA
Bulgarijos premjeras siunčia žinią Europai: ragina pradėti derybas su Rusija
Marija Zacharova (Nuotrauka iš jos „Telegram“ kanalo)
Zacharova Europai pasiuntė grėsmingą perspėjimą (28)
Andrius Kubilius Žygimantas Gedvila/ELTA
Kubilius: „Jeigu patiriame Rusijos hibridines atakas, mūsų atsakas turėtų būti toks pat“ (7)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų