Ukrainą sukrėtusios žmogžudystės atomazga: 20-mečiui skirta bausmė iki gyvos galvos

60 metų Iryna Farion, trumpai dirbusi parlamente kaip ultranacionalistinės partijos „Svoboda“ įstatymų leidėja, liepos 19 dieną buvo pašauta į galvą netoli savo buto vakariniame Lvivo mieste.
Žinoma veikėja nuolat priekaištavo pareigūnams ir kariškiams, kad šie vartoja rusų, o ne ukrainiečių kalbą.
Lvivo teismas pripažino įtariamąjį, kuriam nusikaltimo metu buvo 18 metų, kaltu dėl tyčinio nužudymo, įvykdyto dėl rasinės, tautinės ar religinės netolerancijos.
„Bausmė – laisvės atėmimas iki gyvos galvos“
„Teismo skirta bausmė – laisvės atėmimas iki gyvos galvos“, – pareiškime nurodė Ukrainos generalinė prokuratūra.
„Nuteistasis laikėsi pažiūrų apie tariamą „rusakalbių Ukrainos piliečių tautinę diskriminaciją“, – teigiama jame.
Jis „Iryną Farion, žinomą dėl savo viešos pozicijos ginant ukrainiečių kalbą ir kultūrą, vertino kaip asmenį, kuris neva „griauna tautinę vienybę“, priduriama pareiškime.
I. Farion buvo Lvivo humanitarinių ir socialinių mokslų instituto profesorė, kurios specializacija buvo ukrainiečių kalba, taip pat ji vedė internetines pamokas.
Ji taip pat buvo „YouTube“ tinklaraštininkė ir dažnai pasirodydavo televizijoje.
Iš akademinio posto ji buvo atleista 2023 metais po to, kai studentai ėmė protestuoti prieš I. Farion komentarus, išsakytus televizijos interviu metu.
Ji buvo įžeidusi kai kurias karines brigadas, įskaitant gerbiamą „Azov“ dalinį, kurio nariai dažnai kalba rusiškai.
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