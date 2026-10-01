Rusai smogė Kyjivo Branduolinių tyrimų instituto teritorijai: čia yra mokslinių tyrimų reaktorius

Ten yra mokslinių tyrimų reaktorius VVR-M.
Rusija smogė Ukrainos Branduolinių tyrimų instituto teritorijai
Ataka įvyko rugsėjo 30 d. vakare. Apie tai pranešė Ukrainos valstybinė branduolinio reguliavimo inspekcija.
Dėl rusų drono atakos instituto teritorijoje kilo gaisras, kuris buvo užgesintas. Nukentėjusiųjų nebuvo. Specialistai toliau vertina žalos mastą.
Pats reaktorius ir jo saugumui svarbios sistemos nenukentėjo. Radiacinio fono pokyčių taip pat nebuvo – rodikliai išlieka normalaus lygio ribose.
„Siekiant sumažinti radiacinę riziką, nuo 2022 m. vasario mėn. reaktorius yra sustabdytas, o aktyvioji zona visiškai ištuštinta. Jo eksploatacija apsiriboja saugai svarbių sistemų planine technine priežiūra“, – cituojama Ukrainos Valstybinė branduolinės saugos reguliavimo tarnyba.
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