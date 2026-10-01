Rusijos Dūmos valgykloje siūlomas „Kyjivo kotletas“, bet pavadinimas kitoks

Šis žinomas patiekalas populiarus tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje. Valstybės Dūmos valgyklos darbuotojai sakė, kad sovietinio klasikinio patiekalo receptūra nesikeičia. Vis dėlto lankytojams esą naujasis pavadinimas nėra pakankamai apetitiškas, jie pageidauja ko nors patrauklesnio.
Rusijos Dūmos valgykloje „Kyjivo kotletas“ siūlomas kitokiu pavadinimu
Rusijos vyriausybinis laikraštis „Rossijskaja gazeta“ rašo, kad pavadinimas „Kyjivo kotletas“ praėjusio amžiaus pradžioje buvo sugalvotas Sankt Peterburge. Kyjive šie kotletai esą pradėti gaminti kiek vėliau – nuo 1918 metų ir sovietmečiu ten tapo tikru delikatesu.
Jau anksčiau konfliktas tarp Maskvos ir Kyjivo atsispindėjo ir kulinarijoje. Pavyzdžiui, kilo ginčų, kas – rusai ar ukrainiečiai, geriau gamina barščius – burokėlių sriubą.
Rusija daugiau kaip puspenktų metų tęsia plataus masto karą prieš Ukrainą. Nepaisant to, Maskvoje ir toliau veikia ukrainietiškos virtuvės restoranai.
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