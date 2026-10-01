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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos Dūmos valgykloje siūlomas „Kyjivo kotletas“, bet pavadinimas kitoks

2026-10-01 12:24 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-01 12:24
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Rusijos parlamento valgykloje po rinkimų pakeistas „Kyjivo kotleto“ pavadinimas. Džiūvėsėliuose apvoliota ir česnakiniu žolelių sviestu įdaryta vištienos filė nuo šiol siūloma kaip „kotletas su sviestu“. Apie tai skelbia rusų žiniasklaida.

Kyjivo kotletas SCANPIX

Rusijos parlamento valgykloje po rinkimų pakeistas „Kyjivo kotleto“ pavadinimas. Džiūvėsėliuose apvoliota ir česnakiniu žolelių sviestu įdaryta vištienos filė nuo šiol siūloma kaip „kotletas su sviestu“. Apie tai skelbia rusų žiniasklaida.

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Šis žinomas patiekalas populiarus tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje. Valstybės Dūmos valgyklos darbuotojai sakė, kad sovietinio klasikinio patiekalo receptūra nesikeičia. Vis dėlto lankytojams esą naujasis pavadinimas nėra pakankamai apetitiškas, jie pageidauja ko nors patrauklesnio.

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Rusijos Dūmos valgykloje „Kyjivo kotletas“ siūlomas kitokiu pavadinimu

Rusijos vyriausybinis laikraštis „Rossijskaja gazeta“ rašo, kad pavadinimas „Kyjivo kotletas“ praėjusio amžiaus pradžioje buvo sugalvotas Sankt Peterburge. Kyjive šie kotletai esą pradėti gaminti kiek vėliau – nuo 1918 metų ir sovietmečiu ten tapo tikru delikatesu.

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Jau anksčiau konfliktas tarp Maskvos ir Kyjivo atsispindėjo ir kulinarijoje. Pavyzdžiui, kilo ginčų, kas – rusai ar ukrainiečiai, geriau gamina barščius – burokėlių sriubą. 

Rusija daugiau kaip puspenktų metų tęsia plataus masto karą prieš Ukrainą. Nepaisant to, Maskvoje ir toliau veikia ukrainietiškos virtuvės restoranai.

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