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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos kontrpuolimas Donecke davė rezultatą: atkovotas plotas didesnis už Paryžių

2026-10-01 17:41 / šaltinis: BNS
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2026-10-01 17:41
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Karo studijų instituto (ISW) duomenų naujienų agentūros AFP analizė rodo, kad per kontrpuolimą Donecko srityje Ukrainos kariai atkovojo dalį teritorijos.

Karas Ukrainoje (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

Karo studijų instituto (ISW) duomenų naujienų agentūros AFP analizė rodo, kad per kontrpuolimą Donecko srityje Ukrainos kariai atkovojo dalį teritorijos.

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Operacija „Vivaldi“ pradėta rugsėjį, siekiant atstumti Rusijos pajėgas nuo Slovjansko ir Kramatorsko miestų.

Ukrainos kariuomenė iš Rusijos atkovojo nedidelius teritorijos plotus – iš viso Donecko srityje atkovota 172 kv. km, o tai yra daugiau nei 1,5 karto didesnis plotas už Paryžių.

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Prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę aplankė karius, kovojančius netoli Donecko srities Lymano miesto, esančio 10 km į šiaurę nuo Slovjansko.

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ISW duomenys rodo, kad Ukrainos pajėgos pasistūmėjo į šiaurę ir pietus nuo Lymano.

Kitur Ukraina atkovojo nedidelius plotus Charkivo srityje šiaurėje (7 kv. km) bei rytinėse Dnipropetrovsko (12 kv. km) ir Luhansko (13 kv. km) srityse.

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Tuo tarpu Rusijos puolimai pietinėje Zaporižios ir šiaurinėje Sumų srityse leido Kremliaus pajėgoms užimti atitinkamai 104,5 ir 20 kv. kilometrų.

Remiantis duomenimis, bendras Ukrainos grynasis teritorinis prieaugis rugsėjį sudarė 80 kv. kilometrų.

Praėjo trys mėnesiai nuo tada, kai Ukraina pastarąjį kartą užfiksavo grynąjį teritorinį prieaugį.

Rugsėjis buvo tik šeštas mėnuo nuo 2023-iųjų pradžios, kai Ukraina atkovojo iš rusų daugiau teritorijos, nei prarado.

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Kariuomenės faktiškai išlieka aklavietėje palei didžiulę fronto liniją, kuriai būdinga „naikinimo zona“ iš abiejų pusių, kur sprogmenimis pakrauti dronai apsunkina bet kokį judėjimą.

Maskva kontroliuoja daugiau nei 19 proc. Ukrainos teritorijos. Iš okupuotų teritorijų apie 7 proc. tenka Krymui ir Donbaso dalims, kurias Rusija arba prorusiški separatistai kontroliavo dar prieš 2022-ųjų vasarį Rusijos pradėtą invaziją.

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Didžiąją dalį teritorijų Rusija užėmė per pirmąsias konflikto savaites.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Karas Ukrainoje

ISW duomenimis, nuo sausio Rusija pasistūmėdavo vidutiniškai tik po 15,5 kv. km per mėnesį – palyginti su 2025 metais, kai jos prieaugis siekė vidutiniškai apie 405 kv. km per mėnesį.

ISW skaičiavimuose neįtraukti Rusijos skelbiami teritoriniai laimėjimai, kurių institutas negalėjo patvirtinti ar paneigti.

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ISW bendradarbiauja su „Critical Threats Project“, priklausančiu „American Enterprise Institute“ – kitam JAV analitiniam centrui, kurio specializacija yra konfliktų analizė.

Diplomatinės pastangos užbaigti daugiausiai aukų pareikalavusį ginkluotą konfliktą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų išlieka aklavietėje.

Maskva reikalauja, kad Ukraina atsisakytų teritorijų, kurias vis dar kontroliuoja tose srityse, kurias Rusija skelbiasi aneksavusi.

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Kyjivas šiuos reikalavimus pavadino kapituliacija, dėl kurios šalis liktų pažeidžiama galimam būsimam Rusijos puolimui.

Jungtinių Tautų teigimu, civilių aukų skaičius pastarosiomis savaitėmis pasiekė aukščiausią lygį nuo pirmųjų karo mėnesių, daugiausia dėl Rusijos raketų ir dronų smūgių Kyjivui bei kitiems Ukrainos miestams.

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